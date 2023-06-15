Брайан Крэнстон, герой знаменитого сериала "Breaking Bad", решил оставить актерскую карьеру в 2026 на небольшой срок, чтобы провести время со своей супругой Робин Дирден. Он закрыл свой бизнес Moonshot Entertainment и продав свою долю в Dos Hombres, он решил переехать, чтобы уделять больше времени садоводству и кулинарии.
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Крэнстон понимает, что такой перерыв поможет переосмыслить свои приоритеты и подключиться к жизни вне работы. Он говорит, что не будет читать сценарии и думать о кино. Вместо этого, он стремится наслаждаться природой и жить в полную силу. Хотя, Брайан не намерен прекращать свою актерскую работу окончательно - он собирается вернуться на экраны с новыми идеями и энергией.
Кроме того, Брайан Крэнстон подчеркнул важность жизни, и что регулярные перерывы между работой помогают не только переосмыслить себя, но и сохранять эмоциональное и физическое благополучие. Он также выразил признательность своей жене за поддержку и любовь на протяжении многих лет, и что это время предоставляет возможность проявить благодарность и уважение. Брайн не боится перемен в своей карьере и готов принять другие вызовы, возможности в будущем.
Брайан Крэнстон является не только известным актером, но и режиссером, поэтому его перерыв в работе может привести к новым творческим достижениям и проектам. Несмотря на то, что его перерыв в актерской карьере считается временным, он планирует использовать весь этот период для приобретения новых навыков, найти вдохновение и взглянуть на мир с новой стороны. Он считает, что любой опыт и любая ситуация могут стать источником новых идей.
"Важно уметь видеть красоту во всем, что происходит в жизни", - говорил Брайан.