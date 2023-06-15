Запад считает что нашей системе нет равных.

Мировая пресса, специализирующаяся на теме военной техники, недавно обратила свое пристальное внимание на отечественный ВПК. В частности, они начали активно восхвалять целый ряд русских маши, который сейчас используют ВС РФ в зоне СВО. Вот, например особое внимание досталось БМД-4М, которую нахваливают так, будто им проплатили за пиар русской бронетехники. Скорее всего это необходимо для оправдания больших потерь и неудач со стороны ВСУ. Иначе зачем рекламировать технику России.

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Так «Ворлд Дефенс Пресс» восхищается комбинацией боевого модуля БМД-4М, который состоит из 100-мм гладкоствольной пушки, 30-мм нарезной автопушки и нескольких пулеметов. Мол такого больше ни у кого нет, а тут просто чудо. И по броне работать может, и точку подавит, и пехоту прижмет. А какая у нее маневренность за счет алюминиевого корпуса, который сделали таким для возможности перевозить машины на Ил-76 в больших количество нежели БМП-3. И ладно бы БМД-4М шли на экспорт, так нет же их туда не поставляют.

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Не стоит сильно доверять западным портала этой тематики, так как все что они пишут про русскую технику довольно однобоко. Они создают впечатление, что у нас на вооружении сплошные «вундер-ваффе» и нагнетают у своих читателей определенную картину мира. До сих пор вспоминается история про «русские орбитальные перехватчики», когда журналисты стращали читателей чуть ли не войной в космосе.