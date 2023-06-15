Мировая пресса, специализирующаяся на теме военной техники, недавно обратила свое пристальное внимание на отечественный ВПК. В частности, они начали активно восхвалять целый ряд русских маши, который сейчас используют ВС РФ в зоне СВО. Вот, например особое внимание досталось БМД-4М, которую нахваливают так, будто им проплатили за пиар русской бронетехники. Скорее всего это необходимо для оправдания больших потерь и неудач со стороны ВСУ. Иначе зачем рекламировать технику России.
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Так «Ворлд Дефенс Пресс» восхищается комбинацией боевого модуля БМД-4М, который состоит из 100-мм гладкоствольной пушки, 30-мм нарезной автопушки и нескольких пулеметов. Мол такого больше ни у кого нет, а тут просто чудо. И по броне работать может, и точку подавит, и пехоту прижмет. А какая у нее маневренность за счет алюминиевого корпуса, который сделали таким для возможности перевозить машины на Ил-76 в больших количество нежели БМП-3. И ладно бы БМД-4М шли на экспорт, так нет же их туда не поставляют.
Не стоит сильно доверять западным портала этой тематики, так как все что они пишут про русскую технику довольно однобоко. Они создают впечатление, что у нас на вооружении сплошные «вундер-ваффе» и нагнетают у своих читателей определенную картину мира. До сих пор вспоминается история про «русские орбитальные перехватчики», когда журналисты стращали читателей чуть ли не войной в космосе.