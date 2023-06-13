Проекту «Трансформеры: Восхождение Звероботов» удалось лишить «Человека-паука: Паутина вселенных» первого места и статуса лидера. Фантастический фильм смог обойти анимационный проект в течение первых выходных, ставших дебютными.
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Очередной эпизод популярной франшизы стал седьмым фильмом по счету и продемонстрировал результат в 60 млн. долларов. Основному конкуренту удалось достигнуть показателя в 55,8 млн долларов, поэтому был вынужден опуститься на второе место.
Проведенные опросы показали, что 42% зрителей пошли посмотреть любимую франшизу. Почти 41% пришедших на просмотр считает проект увлекательным и веселым. Главным критерием выбора для 35% любителей кино стал жанр кинокартины, а 27% заинтересовали красочные эффекты.
Дебютные выходные для «Трансформеров» продемонстрировали лучшие результаты, нежели трехдневные достижения 2-х предшественников франшизы. Проект «Бамблби» достиг лишь 21,6 млн. долларов, а «Трансформеры 5» только 44,6 млн. долларов.
На фоне хороших новостей имеются неприятные для американской киноиндустрии известия. Вышедшие в прокат в течение прошлых выходных картины смогли собрать около 169 млн. долларов. Снижение общего показателя по сравнению с июньским периодом прошлого года составило 21%, когда сумма оценивалась в 214,8 млн. долларов.
Происходящие в фантастическом фильме события берут начало в 1994 году. В центре истории окажутся два археолога Елена и Ной. Они будут втянуты в опасное противостояние между трансформерами. Огромные максималы, предаконы и терраконы выступают представителями разных рас трансформеров, ведущими ожесточенную войну на протяжении длительного времени.