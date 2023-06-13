Актриса «без колебаний» согласится на роль Китнисс Эверд в случае поступления предложения. Недавно она дала интервью, в котором подтвердила 100% участие. Видеоконференция была посвящена выходу проекта «Без обид», а во время произнесенной фразы ее продюсер-партнерша взялась за сердце.
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В первых 4-х частях участие принимали Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт и другие популярные актеры. Первый фильм появился на экранах в 2012 году, а режиссерское кресло занял Гэри Росс. Позже ему на смену пришел Френсис Лоуренс, который участвовал в создании 3-х следующих частей.
В прокат сага впервые вышла в марте 2012 года, а все билеты на премьерный показ зрителями были раскуплены заранее. Франшиза подверглась критике, так как некоторые выражали недовольство в отношении выбора главной актрисы. Основные претензии были связаны с тем, что 16-летнюю девушку играет взрослая женщина. Спустя некоторое время поклонники не могли представить, что роль могла достаться другой голливудской актрисе.
У зрителей франшиза завоевала огромную популярность, а для голливудской актрисы роль стала судьбоносной. В 22 года ей удалось стать лауреатом престижных премий в киноиндустрии и получить награду за исполнение лучшей женской роли. В 2015 году она вошла в список самых высокооплачиваемых актрис, а ее доход оценивался в 52 млн. долларов. Значительную часть заработанных средств она тратит на благотворительность, считая оказание помощи нуждающимся долгом. В ее адрес поступают предложения об участии в различных проектах, но в случае «Голодных игр» она готова к возвращению к образу Китнисс Эверд и не испытывает сомнений.