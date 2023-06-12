Это как группы в ВК, только в WhatsApp.

Пользователи мессенджера наконец дождались - теперь у всех пользователей есть возможность создавать собственные каналы. Разработчики WhatsApp официально объявили о запуске каналов. Функция описывается как простой, надёжный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp.

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Создатели каналов смогут делиться с широкой аудиторией контентом, а пользователи в конфиденциальном формате смогут использовать контент каналов на свое усмотрение. Данная функция будет доступна через раздел "Актуальное." У администратора канала будет возможность выкладывать весь возможный контент в текстовом, графическом, аудио и видео-формате. Функция будет работать аналогично такой-же в Telegram, который был оснащен каналами еще с 2015 года.

В WatsApp каналах будут внедрены широкие возможности конфиденциальности для администраторов и пользователей. Можно будет скрыть номера и профиль от широкой публики и создавать контент анонимно. Появится возможность блокировки скачивания контента, создания скриншотов и пересылки.

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Представители WhatsApp предупредили, что на запуске в каналах не будет сквозного шифрования. Однако данная функция будет добавлена через некоторое время. В данный момент каналы находятся в разработке. Их запуск компания планирует осуществить уже в через несколько месяцев. Правда точный срок внедрения функции пока не известен.