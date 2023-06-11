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Российские ученые разработали технологию тушения пожаров с помощью горючего льда
Уникальная технология оказалась не без изъяна.
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В Томском политехническом университете успешно прошли испытания искусственного горючего льда. Газовые гидраты могут использоваться при тушении пожаров и локализации очагов возгорания. Проведено свыше двух сотен экспериментов, в ходе которых доказана эффективность использования кристаллических соединений.

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По словам представителей Министерства науки, на текущий момент разработанная технология считается уникальной.

Специалистами ТПУ было отмечено, что основными задачами любых систем тушения пожаров выступает снижение температурных значений и уровня кислорода на территории возгорания. Необходимо предотвратить распространение опасных для здоровья людей веществ, образующихся в процессе сгорания различных материалов. Для выполнения подобных задач может использоваться вода, инертные газы и лед.

Вышеперечисленные элементы присутствуют в составе искусственного газового гидрата. Инертный газ обеспечивает вытеснение кислорода из зоны воспламенения, а благодаря льду удается достигать снижения температуры.

Участниками проекта было проведено свыше 200 различных экспериментов, в ходе которых изучались особенности горения различных видов материалов. Специалисты изучали специфику воспламенения древесных пород, керосина, угля, бензина и иных видов топлива. В качестве подопытных образцов выступала нефть, промышленное масло и отходы, образующиеся в результате углеобогащения.

Также в рамках экспериментов воспроизводились часто встречающиеся ситуации, приводящие к возникновению пожаров. Они касаются случаев неаккуратного обращения с источниками огня, нарушений правил эксплуатации нагревательных приборов, коротких замыканий в электросетях и возникновения локальных очагов пожара. Используемый для тушения гидрат может иметь форму таблеток или порошка.

Главным недостатком для применения этой технологии выступает отсутствие возможности безопасной перевозки и хранения вещества. Надеемся, это временная проблема.


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