Уникальная технология оказалась не без изъяна.

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В Томском политехническом университете успешно прошли испытания искусственного горючего льда. Газовые гидраты могут использоваться при тушении пожаров и локализации очагов возгорания. Проведено свыше двух сотен экспериментов, в ходе которых доказана эффективность использования кристаллических соединений.

реклама По словам представителей Министерства науки, на текущий момент разработанная технология считается уникальной.

Специалистами ТПУ было отмечено, что основными задачами любых систем тушения пожаров выступает снижение температурных значений и уровня кислорода на территории возгорания. Необходимо предотвратить распространение опасных для здоровья людей веществ, образующихся в процессе сгорания различных материалов. Для выполнения подобных задач может использоваться вода, инертные газы и лед.

Вышеперечисленные элементы присутствуют в составе искусственного газового гидрата. Инертный газ обеспечивает вытеснение кислорода из зоны воспламенения, а благодаря льду удается достигать снижения температуры.

Участниками проекта было проведено свыше 200 различных экспериментов, в ходе которых изучались особенности горения различных видов материалов. Специалисты изучали специфику воспламенения древесных пород, керосина, угля, бензина и иных видов топлива. В качестве подопытных образцов выступала нефть, промышленное масло и отходы, образующиеся в результате углеобогащения.

Также в рамках экспериментов воспроизводились часто встречающиеся ситуации, приводящие к возникновению пожаров. Они касаются случаев неаккуратного обращения с источниками огня, нарушений правил эксплуатации нагревательных приборов, коротких замыканий в электросетях и возникновения локальных очагов пожара. Используемый для тушения гидрат может иметь форму таблеток или порошка.

Главным недостатком для применения этой технологии выступает отсутствие возможности безопасной перевозки и хранения вещества. Надеемся, это временная проблема.





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