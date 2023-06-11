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Крис Хемсворт поделился мнением о негативных комментариях Скорсезе и Тарантино о Marvel
Критика в сторону Marvel его удручает.
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Во время интервью британскому GQ Крис Хемсворт поделился своим мнением о критике Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино в адрес кинематографической вселенной Marvel (MCU). Крис выразил разочарование по поводу критических отзывов и разъяснил свою точку зрения, что он не считает их беспристрастными или справедливыми.

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«Я был глубоко опечален, когда услышал их слова. Это два моих героя, с которыми я никогда не буду работать. Однако они и не мои поклонники», — сказал он.

Хемсворт выразил обеспокоенность тем, что, хотя фильмам MCU уделяется пристальное внимание, критика известных режиссеров вряд ли поможет индустрии. Обращаясь к тем директорам, чьи комментарии обсуждались, Хемсворт добавил: «Я очень уважаю этих режиссеров и без колебаний воспользуюсь возможностью сотрудничать с ними. Мое намерение — просто предложить широкий спектр точек зрения».

Напомним, что в октябре 2019 года Мартин Скорсезе назвал фильмы Marvel «тематическими парками», что вызвало волну критики в адрес этой кинематографической вселенной. Хотя позже он выразил умеренную поддержку взглядов Квентина Тарантино на этот счет, заявив, что культовые персонажи Marvel становятся звездами в глазах фанатов. Причем настолько большими, что сам актёр может остаться незамеченным. Чуть ранее сам Тарантино назвал режиссеров, которые работают на Marvell, "Наемными работниками".

Кроме того, продолжая интервью, Крис Хемсворт поделился своим пониманием того, почему его последний фильм «Тор: Любовь и гром» получил смешанные мнения критиков, набрав только 63% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Актер объяснил, что они слишком много веселились на съемочной площадке, что, в итоге, превратилось в дурацкую игру. Он признал, что всегда сложно оценить реальную перспективу фильма, когда вы находитесь в центре всего этого. Несмотря на это, Хемсворт любит процесс создания кинокартины, как захватывающее путешествие, в котором нельзя предсказать, как люди отреагируют на результат.

Вопреки тому что иногда собственный герой его утомлял, Хемсворт всегда был сосредоточен на том, чтобы привнести в него что-то новенькое, так как каждый режиссер по-своему подходят к Тору. 

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В финале интервью Крис Хемсворт заявил, что критика MCU необоснованна, а ключевым фигурам в кинематографе, будь ты актер или режиссер, стоит ценить работу друг друга, не портя доверительных отношений.

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