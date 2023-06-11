Зрителям не хватило автомобильных боёв.

Peacock показала фрагмент из сериала по известной серии игр Twisted Metal. В конце прошлого года мы уже упоминали об этом. Фанаты игры ожидали, что фишкой сериала будут автомобильные воины, собственно игра была на этом и основана. Однако увиденное вызвало шквал негодования фанатов, которые выразили недовольство оставлением 11000 дизлайков, когда лайков насчиталось всего 4800.

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Игра представляла собой боевик с жестокими баталиями, скрежетом металла, свистом пуль, взрывов и мрачной атмосферой. Даже по короткому фрагменту многие поняли, что сериал скорее всего будет провальным, так как не несет в себе той атмосферы, которой была наполнена игра. Похоже на то, что киноиндустрия пополнится очередной неудачной экранизацией видеогры.

В ролике представлены персонажи Sweet Tooth - сумасшедший клоун-убийца Нидлз Кейн, а также Джон Доу, роль которого досталась актеру Энтони Маки. Роль клоуна-убийцы сыграл известный рестлер Нууфолау Джоэль Шэнуа. В ролике разглядели некую комичность вместо жестокости, как это было в серии фильмов "Смертельная гонка".

Фанаты негативно отнеслись к игре Энтони Маки, а также ожидали, что сериал будет наполнен боевыми сценами, где бандиты, управляя вооруженной техникой, должны крошить друг друга на арене смерти. При этом, многие фанаты серии ожидали выхода новой части игры, а на деле получили сериал с сомнительной для Twisted Metal атмосферой.

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Премьера сериала назначена на 27 июля 2023 года в США. Любопытно что из этого выйдет.