Двадцать пять фильмов из России представлены в рамках фестиваля. Планировалось продемонстрировать современную и классическую кинематографию.
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В ходе дней российского кино в Ашхабаде зрители могут насладиться произведениями известнейших режиссеров и актеров совершенно разных жанров: драмы, комедии, боевики и мелодрамы.
Это прекрасная возможность познакомиться с культурой другой страны, а также поддержать экономические связи между государствами.
В рамках фестиваля идут не только кинопоказы, но и проходят дискуссии, лекции. Все это помогает зрителям полностью погрузиться в мир кинематографа и лучше изучить и оценить художественную ценность представленных картин.
Мероприятие проходит в рамках празднования 30-летия независимости Туркменистана. На открытии фестиваля показали фильм "Это наше время", созданный при поддержке Минкультуры России. Присутствующим представили и несколько короткометражных анимационных фильмов, созданных российскими режиссерами.
В выборе кинолент участвовало несколько продюсерских центров России, таких как "ВГИК", "Кинокомпания "СТВ" и "Студия "Три в ряд"". Одновременно с показом фильмов, проходят мастер-классы от российских режиссеров и продюсеров. Гости фестиваля могут узнать о технологиях создания фильмов и мультфильмов. Кроме того, у них имеется возможность задать интересующие вопросы специалистам. Также всем желающим предложили поучаствовать в импровизированном кастинге и примерить на себя роль богатыря или принцессы.
Дни российского кино и анимации в Ашхабаде продлятся до 14 июня. Все показы пройдут на двух крупнейших площадках Туркменистана: «Ашхабад» и «Беркарар».