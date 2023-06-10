Мероприятие стало настоящим праздником для всех киноманов и любителей культуры.

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Двадцать пять фильмов из России представлены в рамках фестиваля. Планировалось продемонстрировать современную и классическую кинематографию.

реклама

В ходе дней российского кино в Ашхабаде зрители могут насладиться произведениями известнейших режиссеров и актеров совершенно разных жанров: драмы, комедии, боевики и мелодрамы.

Это прекрасная возможность познакомиться с культурой другой страны, а также поддержать экономические связи между государствами.

В рамках фестиваля идут не только кинопоказы, но и проходят дискуссии, лекции. Все это помогает зрителям полностью погрузиться в мир кинематографа и лучше изучить и оценить художественную ценность представленных картин.

Мероприятие проходит в рамках празднования 30-летия независимости Туркменистана. На открытии фестиваля показали фильм "Это наше время", созданный при поддержке Минкультуры России. Присутствующим представили и несколько короткометражных анимационных фильмов, созданных российскими режиссерами.

В выборе кинолент участвовало несколько продюсерских центров России, таких как "ВГИК", "Кинокомпания "СТВ" и "Студия "Три в ряд"". Одновременно с показом фильмов, проходят мастер-классы от российских режиссеров и продюсеров. Гости фестиваля могут узнать о технологиях создания фильмов и мультфильмов. Кроме того, у них имеется возможность задать интересующие вопросы специалистам. Также всем желающим предложили поучаствовать в импровизированном кастинге и примерить на себя роль богатыря или принцессы.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Дни российского кино и анимации в Ашхабаде продлятся до 14 июня. Все показы пройдут на двух крупнейших площадках Туркменистана: «Ашхабад» и «Беркарар».