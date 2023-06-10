Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
В Туркменистане начались дни российского кино
Мероприятие стало настоящим праздником для всех киноманов и любителей культуры.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

Двадцать пять фильмов из России представлены в рамках фестиваля. Планировалось продемонстрировать современную и классическую кинематографию.

реклама

В ходе дней российского кино в Ашхабаде зрители могут насладиться произведениями известнейших режиссеров и актеров совершенно разных жанров: драмы, комедии, боевики и мелодрамы.

Это прекрасная возможность познакомиться с культурой другой страны, а также поддержать экономические связи между государствами.

В рамках фестиваля идут не только кинопоказы, но и проходят дискуссии, лекции. Все это помогает зрителям полностью погрузиться в мир кинематографа и лучше изучить и оценить художественную ценность представленных картин.

Мероприятие проходит в рамках празднования 30-летия независимости Туркменистана. На открытии фестиваля показали фильм "Это наше время", созданный при поддержке Минкультуры России. Присутствующим представили и несколько короткометражных анимационных фильмов, созданных российскими режиссерами.

В выборе кинолент участвовало несколько продюсерских центров России, таких как "ВГИК", "Кинокомпания "СТВ" и "Студия "Три в ряд"". Одновременно с показом фильмов, проходят мастер-классы от российских режиссеров и продюсеров. Гости фестиваля могут узнать о технологиях создания фильмов и мультфильмов. Кроме того, у них имеется возможность задать интересующие вопросы специалистам. Также всем желающим предложили поучаствовать в импровизированном кастинге и примерить на себя роль богатыря или принцессы.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Дни российского кино и анимации в Ашхабаде продлятся до 14 июня. Все показы пройдут на двух крупнейших площадках Туркменистана: «Ашхабад» и «Беркарар».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#кино
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый фильм "Терминатор" уже в разработке, заявил Джеймс Кэмерон на конференции Dell Tech World
Летние кинотеатры откроются в восьми парках Москвы
Студия Yellow, Black & White снимет полнометражный фильм о группе «Руки вверх!»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
57
Сладков: Украинский Leopard по ошибке поразил два других немецких танка, шедших в голове колонны
20
LYNK+ демонстрирует концепт модульной системы жидкостного охлаждения для видеокарт
1
Российские бойцы получили доступ к трём брошенным ВСУ французским танкам AMX-10 в Запорожье
10
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
18
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
53
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
9
В США прозвучало предложение отправить A-10 на Украину
4
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
19
Маляр: МО Украины не разглашает потери ВСУ во время контрнаступления из-за информационной войны
6
Медведев намекнул, что случится с танковым заводом Rheinmetall на Украине
6
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
9
За 3 дня сгорело 10 танков Leopard 2 – немецкие кошки не сделали ни одного выстрела
12
Руководство Samsung призвало власти США помочь бороться с кадровым голодом в национальной полупроводниковой отрасли
+
Британская пресса: дроны-камикадзе Герань (Shahed-136) были созданы в Англии на деньги Ирана
8
«Оппенгеймер» выйдет в прокат в США с рейтингом R
+
«Капитан Америка 4» теперь называется «Капитан Америка: Дивный новый мир»
2
Три бригады ВСУ заметно потрёпаны в разведке боем под Ореховым - 47, 65, и 117
6
Володин: страны Европы воюют с Россией, не признавая это
7
Россия готовится запустить свой аммиакопровод на замену взорванному «Тольятти - Одесса»
2

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
4
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
39
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
7
Страшная сказка про Голливуд
7
О редких автобусах СССР
4
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
54
Краткая история взлета и падений видеокарт Intel
16
Прививка Radeon'ом, или можно ли взбодрить mini-ITX плату от VIA дискретной видеокартой Radeon 7000
12
Армия Китая строит мощный радар для военных кораблей, способный отследить все цели вплоть до Гуама
2

Сейчас обсуждают

Виктор Бояринцев
21:00
Наступаем на коровью лепеху... Греем ноги... Пахнет какахой🤣
Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
dmitry07
20:58
"А то как раз в анчартед 4 украли у юбиков КАРТИНКУ и вставили в свою игру." Дата релиза Uncharted 4 - 10 мая 2016, дата релиза AC:Odyssey - 5 октября 2018 - и кто у кого мог украсть? Существует топо...
Nvidia анонсировала модель ИИ для создания трехмерных сцен из 2D-видеороликов
bee_izv
20:57
да в виде судьи дреда... а то много кто из людишек в мире распоясались от безнаказанности
AMD может выпустить Ryzen 5 5600X3D для платформы AM4 — инсайдер
daring
20:56
у тебя бульен в голове
На Западе все сильнее начинают переживать об уничтожении ОБТ Leopard 2
RandomXP
20:56
Это провалило бы продажи 5800X3D При условии одинаковой себестоимости, не было никакого смысла выпускать 6ти ядерник с 3D кэшем. Только что бы отдать этот сегмент у Intel. Но очевидно, что для этого п...
AMD может выпустить Ryzen 5 5600X3D для платформы AM4 — инсайдер
Александр Гриценко
20:55
путинское быдло не истерите) вы можете воевать разве что с комбайнами..
На Западе все сильнее начинают переживать об уничтожении ОБТ Leopard 2
Венидикт Абрамович
20:53
Буквально пару дней назад на Украине, появились запчасти от этих лепардив...Видимо таки будут "собирать" !!! )))
На Украине могут начать производить самый передовой танк Германии "Panther" в количестве 400 единиц
mVlad
20:50
Молодцы бойцы, ловко провернули: тот, что разрушен - целеньким отправлен за урал на изучение на УВЗ тот что поврежден - экипаж в госпиталь подальше нахер от таких наступлений (и ждать новую поставку л...
Сладков: Украинский Leopard по ошибке поразил два других немецких танка, шедших в голове колонны
Дмитрий
20:49
Я поражаюсь этим девайсам. то геймпад эдж который стоит как полконсоли то ссд который дороже консоли. у бокса тоже не лучше.
Выпущенный SSD для PS5 стоит больше чем сама консоль
Дмитрий
20:46
Там уже паника полная пошла
На Западе все сильнее начинают переживать об уничтожении ОБТ Leopard 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем