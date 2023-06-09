Осталось всего несколько недель до самой неожиданной комбинации премьер в истории, когда на экраны выйдут «Барби» Греты Гервиг и триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Это будет первый за последние 20 лет фильм Нолана, получивший рейтинг R в США. Предыдущим R-фильмом была его криминальная драма 2002 года «Бессонница».
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Несмотря на множество темных тем и то, что это точно не самый подходящий для детей материал, все фильмы Нолана со времен «Бессонницы» получали рейтинг 12 в Великобритании, что эквивалентно PG-13 в США. Фильмы Нолана включают в себя путешествия во времени, которые могут означать конец света, воссоздание событий Дюнкерка и, конечно, угрюмую и жестокую трилогию о Бэтмене. Недавно подтвержденный рейтинг R в Штатах (примерно эквивалентный 15 в Великобритании) предполагает, что Нолан выводит эту тему на еще более высокий уровень — что неудивительно, учитывая, что Оппенгеймер занимается разработкой и взрывом первой в мире атомной бомбы.
Оппенгеймера (главного героя) играет Киллиан Мерфи, давний соратник Нолана, в компании звездного ансамбля Эмили Блант, Роберта Дауни-младшего, Мэтта Дэймона, Флоренс Пью, Бенни Сафди и многих других.
21 июля «Оппенгеймер» выйдет в кинотеатрах Великобритании. Фильм снимался в IMAX, так что будьте готовы к максимальному погружению.