Новая система получила сокращенное название АС ВМСПД.

Госкорпорация «Ростех» заявляет, что началось серийное производство современной системы передачи данных, предназначенной для усиления нашего флота. Новое оборудование позволит аккумулировать большой поток данных и работать судам и береговой инфраструктуре в единой системе. Ответственными за разработку были сотрудники НИИ «Нептун». Поэтому агрегат получил название – АС «Нептун» ВМСПД и по логике начнет устанавливаться уже в ближайшие годы. Будем надеется, что полезное устройства появится как можно быстрее, так как связь – ключевой на данный момент фактор.

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Источник из НИИ «Нептун» сообщает, что система имеется максимальную на настоящий момент устойчивость к средствам подавления и РЭБ. В России да появления системы аналогов не было и вот теперь наша связь станет намного лучше. АС СМСПД позволяет работать с 4 каналами на передачу и 8 на прием, полностью шифровать передаваемые данные. При этом сразу несколько каналов могут работать над передачей одного потока, чтобы ускорить приме или передачу информации.

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Скорость передачи информации достигает почти 20 килобитов в секунду. На фоне современных скоростей сети Интернет это выглядит не впечатляюще. Но стоит понимать, что этот поток информации почти невозможно заглушить. Будем надеется, что в системе учли недостатки и поработали над проблемами, которые выявились в 2022 году и нашим морякам больше не понадобиться использовать семафоры. На какие корабли будут устанавливать АС «Нептун» пока не уточняется и информация вряд ли появиться в общем доступе.