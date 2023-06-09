Фильмы Marvel часто корректируются на этапе производства, претерпевая серьезные изменения в сюжете. Однако раньше фактическое название фильма, которое обычно объявляется на годы вперед и блокируются в целях маркетинга и брендинга, не менялось.
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О продолжении серии фильмов о капитане Америка было объявлено на Comic-Con в Сан-Диего, с названием «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Теперь оно будет известно под немного другим — и менее спорным — «Капитан Америка: дивный новый мир». Это изменение произошло после бурной негативной реакции аудитории на провокационный подзаголовок.
Marvel также выпустила новое закулисное изображение со съемочной площадки, на котором Маки и вечно сварливый Харрисон Форд улыбаются, что вы можете увидеть ниже.
По сравнению с заговорщицким тоном, заданным «Новым мировым порядком», «О дивный новый мир» демонстрирует гораздо более оптимистичную перспективу.
В любом случае, это, вероятно, хороший пиар-ход. Ранее сообщалось, что Харрисон Форд получил роль генерала Таддеуса «Громовержца» Росса, заняв место покойного Уильяма Хёрта. Теперь у нас есть наглядное доказательство того, что они действительно затащили Форда на съемочную площадку и даже позволили ему немного повеселиться. Действительно, дивный новый мир!
Четвертый фильм «Капитан Америка» по таймлайну киновселенной следует за сериалом Disney+ «Сокол и Зимний Солдат», в котором Маки играет вместе с Себастьяном Стэном.
Дата выхода фильма остается неизменной. Премьера «Капитан Америка: Дивный новый мир» запланирована на 3 мая 2024 года.