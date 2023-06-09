Хаяо Миядзаки, создавший такие шедевры, как «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и «Унесенные призраками», объявил о завершении карьеры в 2013 году. Его крайний мультфильм, «Ветер крепчает», рассказывает о Дзиро Хорикоши и его мечтах создать красивые летательные аппараты. На сегодняшний день это самый реалистичный и зрелый фильм Миядзаки. Разработка самолетов, уничтоживших Перл-Харбор, была величайшим достижением Хорикоши, что и является основной иронией фильма. Это было похоже на глубокий и интеллектуальный фильм для завершения карьеры.
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«Ветер крепчает» последовал за многочисленными предыдущими попытками уйти в отставку. Но на этот раз Миядзаки заявлял, что его намерения серьезны как никогда.
Однако, видимо не в силах отложить карандаш, сейчас Миядзаки работает над новым «последним фильмом» под названием «Как поживаете?» (премьера в Японии запланирована на 14 июля 2023 г.).
«Как поживаете?» выйдет в прокат без рекламной кампании и трейлеров. Это решение было сделано то ли из дерзости, то ли из понимания, что бренд Миядзаки и так привлечет зрителей. Согласно сообщению из аккаунта Catsuka в Twitter, тизер-постер к фильму будет единственным изображением, доступным для публики. Новый постер — это рисунок (а не кадр из фильма), на котором изображен человек в каком-то капюшоне или шлеме в виде птицы.
Дата мировой премьеры «Как поживаете?» не назначена. Вполне возможно, что кадры или видеоматериалы из фильма могут быть использованы в зарубежном маркетинге.