Очередная попытка режиссера уйти в отставку.

Хаяо Миядзаки, создавший такие шедевры, как «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и «Унесенные призраками», объявил о завершении карьеры в 2013 году. Его крайний мультфильм, «Ветер крепчает», рассказывает о Дзиро Хорикоши и его мечтах создать красивые летательные аппараты. На сегодняшний день это самый реалистичный и зрелый фильм Миядзаки. Разработка самолетов, уничтоживших Перл-Харбор, была величайшим достижением Хорикоши, что и является основной иронией фильма. Это было похоже на глубокий и интеллектуальный фильм для завершения карьеры.

реклама

«Ветер крепчает» последовал за многочисленными предыдущими попытками уйти в отставку. Но на этот раз Миядзаки заявлял, что его намерения серьезны как никогда.

Однако, видимо не в силах отложить карандаш, сейчас Миядзаки работает над новым «последним фильмом» под названием «Как поживаете?» (премьера в Японии запланирована на 14 июля 2023 г.).

«Как поживаете?» выйдет в прокат без рекламной кампании и трейлеров. Это решение было сделано то ли из дерзости, то ли из понимания, что бренд Миядзаки и так привлечет зрителей. Согласно сообщению из аккаунта Catsuka в Twitter, тизер-постер к фильму будет единственным изображением, доступным для публики. Новый постер — это рисунок (а не кадр из фильма), на котором изображен человек в каком-то капюшоне или шлеме в виде птицы.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях RTX 3070 за 45 тр в Регарде В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Дата мировой премьеры «Как поживаете?» не назначена. Вполне возможно, что кадры или видеоматериалы из фильма могут быть использованы в зарубежном маркетинге.