ФСБ предъявила Apple обвинения в пособничестве спецслужбам США. Ни для кого не секрет, что IPhone, и другая техника Apple, всегда может быть атакована вредоносным ПО от самих же создателей. ФСБ заявила, что после проведенной разведывательной операции, тысячи мобильных устройств Apple были заражены вирусным ПО.
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Apple отрицает причастность к внедрению вируса, заявив, что компания никогда не сотрудничала с каким-либо правительством или структурами по вопросам внедрения бэкдоров в программное обеспечение своей продукции.
Вирус «Триангуляция» получил название от особенностей своего внедрения в IPhone. Сотрудникам компании «Касперский» удалось изучить модель вируса и способ его установки в ПО IPhone. Взлому подлежат Айфоны с операционной системой IOS не выше версии 15.7. Вирус попадает в устройство через присылаемое скрытое сообщение iMessage. Подобную технологию внедрения использовали израильские компании NSO Pegasus.
Для пользователей Iphone в России есть простое решение обезопасить себя от слежки. Для этого необходимо обновить ПО устройства до последней версии. Стоит отметить, что если смартфон заражен, то он не позволит обновить IOS до версии 16. Поэтому тем, кому не повезло, придется искать более радикальный и дорогостоящий метод, чтобы сохранить жизнь имеющемуся Айфону.
Компания публично заявила о своём несогласии с компрометацией безопасности клиентов для удовлетворения запросов на создание бэкдора в программном обеспечении iPhone.