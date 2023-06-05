Использоваться будет для производства кожи при пересадках кожи при ожогах, язвах и других значительных повреждениях

Российским исследователям удалось разработать инновационный метод 3D-печати, позволяющий создавать человеческие ткани на основе использования клеток. Группой ученых был проведен полный цикл и получен биологический эквивалент, выступающий полным аналогом кожи.

реклама

Для исследований был взят биологический материал в виде стволовых клеток, взятых из жировых тканей и слизистой ротовой полости. Далее он был преобразован в сфероиды, представляющие собой конструкцию в форме шариков. Именно он послужил для оборудования строительными блоками. Практически в параллельном режиме велись активные работы по созданию биологических чернил.

Полученные при помощи технологии образцы обладают большим количеством достоинств и демонстрируют отличную функциональность. Команда исследователей пришла к выводу о правильности выбора исходного материала для печати. Характеристики напечатанного при помощи технологии эквивалента зависят от особенностей клеток, взятых на начальном этапе в качестве основы. МСК с десны отлично подойдут для формирования сосудов и костных тканей, а слой жировой ткани подойдет создания имплантов кожи.

Полученный учеными кожный эквивалент оказался функциональным и может выступать аналогом живых натуральных тканей. В будущем созданные при помощи 3D-печати материалы могут применяться при лечении трофических или диабетических язв. Открываются широкие возможности для направления регенеративной медицины, в том числе в случае плохо заживающих ран, значительных ожогах и иных кожных дефектов. Новые технологии по сравнению с ранее применяющимися характеризуются большей будут более этичными.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Научные исследования были проведены при участии Российского научного фонда, который предоставил необходимую финансовую поддержку.