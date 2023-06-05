Российским исследователям удалось разработать инновационный метод 3D-печати, позволяющий создавать человеческие ткани на основе использования клеток. Группой ученых был проведен полный цикл и получен биологический эквивалент, выступающий полным аналогом кожи.
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Для исследований был взят биологический материал в виде стволовых клеток, взятых из жировых тканей и слизистой ротовой полости. Далее он был преобразован в сфероиды, представляющие собой конструкцию в форме шариков. Именно он послужил для оборудования строительными блоками. Практически в параллельном режиме велись активные работы по созданию биологических чернил.
Полученные при помощи технологии образцы обладают большим количеством достоинств и демонстрируют отличную функциональность. Команда исследователей пришла к выводу о правильности выбора исходного материала для печати. Характеристики напечатанного при помощи технологии эквивалента зависят от особенностей клеток, взятых на начальном этапе в качестве основы. МСК с десны отлично подойдут для формирования сосудов и костных тканей, а слой жировой ткани подойдет создания имплантов кожи.
Полученный учеными кожный эквивалент оказался функциональным и может выступать аналогом живых натуральных тканей. В будущем созданные при помощи 3D-печати материалы могут применяться при лечении трофических или диабетических язв. Открываются широкие возможности для направления регенеративной медицины, в том числе в случае плохо заживающих ран, значительных ожогах и иных кожных дефектов. Новые технологии по сравнению с ранее применяющимися характеризуются большей будут более этичными.
Научные исследования были проведены при участии Российского научного фонда, который предоставил необходимую финансовую поддержку.