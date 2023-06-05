Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Создана технология 3D-биопечати человеческой кожи - российскими учеными при поддержке РНФ
Использоваться будет для производства кожи при пересадках кожи при ожогах, язвах и других значительных повреждениях
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Российским исследователям удалось разработать инновационный метод 3D-печати, позволяющий создавать человеческие ткани на основе использования клеток. Группой ученых был проведен полный цикл и получен биологический эквивалент, выступающий полным аналогом кожи.

реклама

Для исследований был взят биологический материал в виде стволовых клеток, взятых из жировых тканей и слизистой ротовой полости. Далее он был преобразован в сфероиды, представляющие собой конструкцию в форме шариков. Именно он послужил для оборудования строительными блоками. Практически в параллельном режиме велись активные работы по созданию биологических чернил.

Полученные при помощи технологии образцы обладают большим количеством достоинств и демонстрируют отличную функциональность. Команда исследователей пришла к выводу о правильности выбора исходного материала для печати. Характеристики напечатанного при помощи технологии эквивалента зависят от особенностей клеток, взятых на начальном этапе в качестве основы. МСК с десны отлично подойдут для формирования сосудов и костных тканей, а слой жировой ткани подойдет создания имплантов кожи.

Полученный учеными кожный эквивалент оказался функциональным и может выступать аналогом живых натуральных тканей. В будущем созданные при помощи 3D-печати материалы могут применяться при лечении трофических или диабетических язв. Открываются широкие возможности для направления регенеративной медицины, в том числе в случае плохо заживающих ран, значительных ожогах и иных кожных дефектов. Новые технологии по сравнению с ранее применяющимися характеризуются большей будут более этичными.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Научные исследования были проведены при участии Российского научного фонда, который предоставил необходимую финансовую поддержку.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #технологии #ученые
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава комитета ГД попросил Минобороны признать срочников Белгорода участниками боевых действий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
49
Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Новой Таволжанке без оружия
50
Почему кандидат в президенты США заявляет о необходимости принуждения Украины к «серьезным уступкам»
7
Express: в Великобритании испугались, что Россия "выключит" страну, перерезав подводные кабели
30
В составе ДРГ атаковавшей Белгородскую область были бойцы из Польши
25
Минобороны РФ сообщило об отражении крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР
2
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
3
Два выстрела из украинского ПТРК "Стугна" не смогли вывести из строя российский танк Т-72БЗ
3
МО Украины опубликовало ролик намекающий на контрнаступление с подписью "Планы любят тишину"
5
За два года Xiaomi ничего не изменила в смартфонах кроме цены: они подорожали на 27%
3
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
16
Власти США убеждены, что Северная Корея до половины своих валютных доходов получает от кибератак
3
Показана плата самой быстрой видеокарты на рынке: ASUS RTX 4090 ROG Matrix
2
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по украинским военным аэродромам
+
Член РДК: В Шебекино хаос и мародеры, а на границе работает артиллерия и авиация
15
Пригожин с иронией объяснил Анне Маляр, почему она увидела в Бахмуте вагнеровцев
3
WP: Бойцы РДК при атаке на Белгородскую область использовали переданное Украине западное оружие
2
Появилась информация о мини ПК ASUS PN65 с CPU Intel Meteor Lake Riding Shotgun 14-го поколения
2
Пригожин согласился выслать своего представителя на встречу с украинскими диверсантами
6
Пригожин опубликовал видео c подполковником, извиняющимся за огонь по ЧВК «Вагнер»
8

Популярные статьи

Лучшие связки процессоров и видеокарт лета 2023 года для энтузиастов и экономных геймеров
5
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
21
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
5
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
12
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
29
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
29
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
+
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 3
2
Военный корабль КНР едва не протаранил эсминец ВМС США в Южно-Китайском море — видео
1
Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
4

Сейчас обсуждают

Александр Зуйков
20:29
Именно поэтому его не продают на русском рынке 😅
Представлен бесплатный 4K-телевизор со вторым экраном для показа рекламы, который нельзя перекрывать
Humanoid99
20:27
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пять_обетов Эти знания хранятся, пожалуй, самой древней из ныне существующих цивилизаций этой планеты. Всем людям Земли было бы здорово изучать эти пять правил в детстве...
Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
Rbw0205 Против
20:26
Молодцы, так держать!!!
Власти США убеждены, что Северная Корея до половины своих валютных доходов получает от кибератак
Светлана Паршина
20:25
Не по этой причине был голод, а то что не дали расконсервировать стратегические склады. Каких 90% грузовиков, ты лучше узнай сколько советских грузовиков было потеряно по дороге жизни в Ленинград, что...
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
Руслан Л.
20:24
Да это зомбирование чистой воды, лучше купить обычный надежный KIVI, без этих рекламных извращений и смотреть качественную картинку, прерываясь только на рекламную паузу.😉😉😉
Представлен бесплатный 4K-телевизор со вторым экраном для показа рекламы, который нельзя перекрывать
beltar
20:24
Slave'яне. Покупали в Европе у турков предков хохлофф, поляков (пофиг, что католики), да и граждан Московского царства? Покупали. Надо бы напомнить.
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
Светлана Паршина
20:23
Откуда у тебя этот бред? Уфимский нефтеперерабатывающий завод (сейчас Роснефть), работавший с 1937 года, во время войны стал одним из лучших в стране, и если бы авиационный бензин не соответствовал в ...
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
lion77815
20:21
44 не для торгов придумывали ))) как раз наоборот
Россия не знает, что делать с миллиардами долларов в рупиях, «застрявших» на индийских счетах
lion77815
20:20
Ага, и кормить их потом
Россия не знает, что делать с миллиардами долларов в рупиях, «застрявших» на индийских счетах
Светлана Паршина
20:19
Построили, а что они забесплатно это делали, ты убогий манипулятор
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем