Разработкой самоходного орудия занимались еще с 2019 года.

Минская выставка вооружений MILEX-2023 стала источником целого ряда новостей в сфере ВПК России. В частности, глава компании «Уралвагонзавода» Потапов официально заявил, что самоходная колесная артустановка «Мальва» завершила испытания. 2С43 на восьмиосном шасси пошла на полноценные испытания 2021 – 2022 годах, но в рамках СВО участия не принимала. Уже тогда сообщали, что весь комплекс тестов закончится в этом году и не ошиблись.

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Разработкой САУ 2С43 занималось ЦНИИ «Буревестник» с 2019 года. В качестве основы выбрали базу КамАЗ-6550, способное выдержать и нести по бездорожью почти 20-тонную башню некругового вращения вместе со 152-мм орудием и всеми сопутствующими механизмами. Общая масса «Мальвы» достигает более чем 40 тонн. Установку некоторые эксперты называют более дешевым аналогом 2С13 «Мста-С» и в этом есть своя логика. Колесное шасси проще в обслуживании и надежнее в эксплуатации, мобильность также не сильно уступает.

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В наших войсках «Мальва» займет место дивизионной артиллерии. Точной информации про выпуск новых САУ нет и скорее всего в открытых источниках не появится. Но за счет более низкой себестоимости и простоты освоения 2С43 «Мальва» станет весьма крупносерийной машиной. Конечно, это не будет полноценный ответ британским «Арчерам» или французским «Цезарям», но свою нишу дешевой и эффективной машины «Мальва» займет. А там, если установка покажет себя хорошо, и на экспорт в другие страны начнут поставлять.