Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Microsoft Оснасит Windows 11 сверхполезной функцией, подсмотренной в продукции Xiaomi и Apple
Будет сокращено время на миграцию настроек с одного ПК на другой с помощью специальной утилиты.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Данным новшеством стане утилита, которая позволит переносить настройки операционной системы, файлов и игр на другие компьютеры без повреждений. Утилита позволит значительно сократить время миграции файлов на другой ПК. Покоряя рынок информационных технологий 40 лет, ни одна версия Windows не была оснащена подобной утилитой.

реклама

Утилита позволит перенести все настройки и изменения со старого компьютера на вновь купленный. Пользователю не придется много часов осуществлять тонкую настройку системных файлов и опций каждой отдельной программы - утилита позволит осуществить эту работу в считанные минуты. Автоматизация миграция осуществляет перенос вплоть до значков рабочего стола и панели задач. От пользователя требуется только выбрать что перенести и дождаться автоматической переброски всех отмеченных файлов.

Участники бета-тестирования Windows Insider смогут опробовать новую функцию. Однако в 2022-м году россияне были выдворены из сообщества. Опробовать утилиту получится только при наличии виртуального или иностранного IP-адреса.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Срок внедрения утилиты в Windows 11 пока не разглашаются. Прошлый опыт показывает, что не все функции уходят дальше бета-тестирования. Поэтому не факт, что утилита займет свое место в новой операционной системе. Но многообещающее новшество разрабатывается и тестируется многими пользователями. Функция не требует наличия учетной записи Microsoft. Потребуется лишь локальный профиль. Но Microsoft пытается безболезненно заставить пользователей завести учетную запись.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#windows
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Windows 11 порадует пользователей появлением внутренней поддержки архивов RAR и 7-ZIP
Распаковку архивов RAR и 7z добавят в Windows 11 в сентябре, а упаковку - только в 2024 году
Статистика операционных систем за май показывает спад Windows 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
130
Археологи обнаружили петроглифы возрастом 2700 лет с изображениями кораблей и людей
5
Основная часть подразделений ЧВК "Вагнер" вышла из Бахмута
1
63 смартфона Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 в мае 2023 года
4
Войска России нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины
3
В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ начнётся летом
9
Протестированная в играх RX 7600 не оставила шансов RTX 3050
32
Неизвестный и очень везучий майнер за сутки добыл 65 Биткоинов на сумму 1.7 миллиона долларов
3
Зеленский признал, что у Украины нет современных истребителей, а у РФ имеется преимущество в небе
+
Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о «психологическом» взятии Крыма
4
В Сети появились фотографии повреждений штаба ГУР МО Украины после российского ракетного удара
1
Fractal Design представила Mini-ITX корпуса Terra с вставкой из орехового дерева
+
Сырский признал, что продвижение ВСУ на флангах Бахмута остановлено
+
Пригожин призвал дать старт компании всеобщей мобилизации в России
15
5 самых лучших видеокарт NVIDIA и AMD на все случаи жизни – оптимальные решения для 4К, 2К и 1080р
6
ВС РФ в результате атаки потопили средний десантный корабль ВМФ Украины "Юрий Олефиренко"
40
Подоляк заявил, что Россия не имеет отношения к Европе, а Украина и Беларусь — имеют
7
Медведев заявил о фантастическом масштабе производства военной продукции в России
7
В США уверены, что передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS — это лишь вопрос времени
2
Мобильный интернет в России теряет популярность из-за роста цен на связь при отсутствии развития
16

Популярные статьи

Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
6
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
7
Китайский J-16 "копируя" действия российского Су-27 в Черном море прогнал самолёт разведки ВВС США
4
10 полезных лайфхаков для Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
7
Как выросла стоимость ПК-гейминга
74
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
26
В ближайшее время США заменят все свои средства противовоздушной и противоракетной обороны
11
War Thunder: корпорации тоже могут использовать бот-сети для накруток
6
15 самых популярных премиальных смартфонов в мире по отчету Canalys
+
История успеха компании Wargaming.net
8

Сейчас обсуждают

Димон Кузнецов
11:28
Лучшая и не требует альтернатив!
Rufus 4.1 расширяет функциональность и добавляет совместимость
Пинаю даунов
11:27
Недели 2 сюда не заходил и смотрю совсем тухло стало. Надеюсь горе новостники загнутся .
Названы главные причины ухода с Android на iOS
Пинаю даунов
11:26
Так ты покупай норм андроиды , а не говно копеечное
Названы главные причины ухода с Android на iOS
scroooge
11:24
и просят не смотреть утечки... Я пойду дальше, и не буду играть в это изделие
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 обвиняют российских хакеров во взломах и просят не смотреть утечки
scroooge
11:24
За полгода хана аккумулятору в телефоне.
Эмулятор Yuzu Nintendo Switch доступен для скачивания на Android
OgoGoLog
11:20
"Миллионам фанатов" из СНГ. На западе игру "любят" за хейт и принижение СССР (последнее метро тому пример) и России. Они из этих игр и черпают своё представление о стране. Разбитые хрущёвки, отсутств...
GSC Game World обвинила «российских хакеров» в утечке рабочей сборки S.T.A.L.K.E.R. 2
Андрей Потапов
11:18
Сюда уже давно школота за доширак пишет, зачем ты их мудреностями всякими грузишь, от дотки отвлекаешь?
Британские ученые работают над производством экологически чистого топлива по карбоксильному циклу
Deneb inside
11:18
Комментаторы падриоты, вот и ваш выход))
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Дмитрий Мальцев
11:15
Смех-смехом но людей с айфонами встречаю всё чаще. С ума посходили, однозначно. Я не представляю, как можно пользоваться смартфоном, на который невозможно без танцев с бубном залить музыку, видео или ...
Названы главные причины ухода с Android на iOS
OgoGoLog
11:14
Сейчас вот перепрохожу стимверсию "Теней Чернобыля". Дошёл до бара, за это время встретил нерабочий тайник, несколько раз спаун врагов в зоне видимости игрока, один из которых "задушил" Лиса на Кордон...
GSC Game World обвинила «российских хакеров» в утечке рабочей сборки S.T.A.L.K.E.R. 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем