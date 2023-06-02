Будет сокращено время на миграцию настроек с одного ПК на другой с помощью специальной утилиты.

Данным новшеством стане утилита, которая позволит переносить настройки операционной системы, файлов и игр на другие компьютеры без повреждений. Утилита позволит значительно сократить время миграции файлов на другой ПК. Покоряя рынок информационных технологий 40 лет, ни одна версия Windows не была оснащена подобной утилитой.

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Утилита позволит перенести все настройки и изменения со старого компьютера на вновь купленный. Пользователю не придется много часов осуществлять тонкую настройку системных файлов и опций каждой отдельной программы - утилита позволит осуществить эту работу в считанные минуты. Автоматизация миграция осуществляет перенос вплоть до значков рабочего стола и панели задач. От пользователя требуется только выбрать что перенести и дождаться автоматической переброски всех отмеченных файлов.

Участники бета-тестирования Windows Insider смогут опробовать новую функцию. Однако в 2022-м году россияне были выдворены из сообщества. Опробовать утилиту получится только при наличии виртуального или иностранного IP-адреса.

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Срок внедрения утилиты в Windows 11 пока не разглашаются. Прошлый опыт показывает, что не все функции уходят дальше бета-тестирования. Поэтому не факт, что утилита займет свое место в новой операционной системе. Но многообещающее новшество разрабатывается и тестируется многими пользователями. Функция не требует наличия учетной записи Microsoft. Потребуется лишь локальный профиль. Но Microsoft пытается безболезненно заставить пользователей завести учетную запись.