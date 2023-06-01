Во время проведения реконструкционных работ в польском городе Сломники был обнаружен скелет неолитического человека. Почва, в которой он находился, не содержала в себе кислоты – это помогло костям сохраниться.
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Около скелета были найдены остатки древней керамики, которая так же была создана в эпоху неолита. Она была очень популярна в Центральной и Западной Европе и использовалась для разных целей: длительного сохранения воды, еды и даже погребения человека.
Линейная керамика была известна своими узорами геометрического характера, которые были выполнены вручную или с использованием трафаретов древнего образца. Некоторые элементы керамической культуры использовались для ритуальных и религиозных практик, а некоторые – для приготовления пищи. Несмотря на то, что эта керамика была создана много тысяч лет назад (руководитель раскопок Павел Мицик, археолог со стажем, называет дату около семи тысяч лет назад), она до сих пор вызывает интерес у археологов и историков. Она помогает нам лучше понимать культуру и традиции древних людей, которые жили на территории Европы.
На сегодняшний день невозможно точно определить личность и характеристики захороненного человека. Скорее всего, исследования, проведенные антропологами, смогут лучше разъяснить ситуацию. Некоторые ученые считают, что человек мог быть земледельцем – одним из тех, что пришел с юга Карпат на территорию Польши. Об этом свидетельствует несколько факторов – например, доподлинные сведения о том, что в то время в приблизительно той же местности жили охотники и собиратели.