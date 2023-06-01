Самое главное - дешевизна способа.

Ученые из Стэнфордского университета использовали фотокаталитические свойства диоксида титана, чтобы создать новый состав для дезинфекции воды. Они обнаружили, что при добавлении диоксида титана в воду, ультрафиолетовое излучение разрушает бактерии и другие микроорганизмы.

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Однако, обычная ультрафиолетовая лампа, используемая для дезинфекции, занимает много времени, и ее использование может быть дорогим. В новом составе ученые использовали комбинацию диоксида титана и других компонентов, которые усиливают его действие.

При облучении воды ультрафиолетовым излучением, диоксид титана начинает разлагаться и выделять свободные радикалы, которые разрушают клетки микроорганизмов. Этот процесс происходит очень быстро, и вода становится безопасной для питья уже через несколько минут.

Кроме того, новый состав не требует большого расхода энергии, что делает его очень экономичным. Это особенно важно в развивающихся странах, где доступ к электроэнергии ограничен.

Таким образом, ученые из Стэнфордского университета создали новый способ дезинфекции воды, который является быстрым, дешевым и эффективным. Этот метод может быть использован для очистки воды в различных условиях, включая районы с ограниченным доступом к электроэнергии.

Оксид меди, сульфат молибдена и железо, измельченные до наночастиц, используются в качестве катализатора для поглощения света и запуска химической реакции в загрязненной воде. При поглощении света молибден и медь выделяют электроны, что запускает химическую реакцию, в результате которой образуются перекись водорода (H2O2) и гидроксильные радикалы (HO). Эти соединения обладают высокой окислительной способностью и способны разрушать органические соединения, такие как хлорорганические пестициды, бактерии и вирусы.

В результате фотокаталитической очистки воды происходит окисление загрязняющих веществ и уменьшение их концентрации в воде. Этот метод очистки воды является экологически чистым и безопасным, поскольку он не требует использования химических реагентов или высоких температур. Однако, для достижения максимальной эффективности очистки воды, необходимо обеспечить достаточное количество света и правильно подобрать катализатор.

Это действительно опасные вещества, которое может нанести серьезный вред живым организмам. Перекись водорода, например, является мощным окислителем, который может разрушить мембраны клеток и привести к их гибели. Радикалы также могут оказывать разрушительное воздействие на живые организмы. Однако, эти вещества могут быть использованы в качестве дезинфицирующих средств в медицине и в промышленности.

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Для очистки воды от бактерий необходимо использовать специальные методы, такие как фильтрация или ультрафиолетовое излучение. Эти методы позволяют удалить бактерии из воды без использования опасных веществ.