Данная разработка есть продолжение линейки товаров Xiaomi Smart Home и совместима с ними. Новая модель оснащается мощным бесшумным двигателем, в устройстве отсутствуют щёточки или другие источники механических помех. Беговая дорожка эргономична и лёгко подключается к среде умных устройств через беспроводные интерфейсы. Её удобно устанавливать в квартире и приятно использовать.
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Теперь Xiaomi Smart Home это полноценный набор умных устройств для дома, сочетающих в себе гаджеты для различных нужд, в том числе активного отдыха. Они позволят заниматься спортом дома, вместо посещения специализированных центров.
Размеры модели 640x460 мм, что достаточно широко для таких устройств. Также можно установить наклон полотна (до 4%), чтобы добавить полноты ощущений от бега.
Беговая дорожка от Xiaomi оснащается складным механизмом, позволяющим ей занимать минимальное пространство в доме.
Главная особенность новинки - низкая шумность, почти отсутствие звука при беге, что особенно актуально если вы занимаетесь с домочадцами. Другим нововведением можно назвать хорошую амортизацию, создающую комфортные ощущения при беге. Плавная упругость и хорошее сцепление с обувью - вот залог приятного времяпрепровождения бегом.
Технические характеристики дорожки:
- максимальная нагрузка — 220 кг
- максимальная скорость — 15 км/ч
- вес дорожки — 40 кг
- высота — до 210 мм
- рабочая частота — 65 децибел
Поддерживаются различная частота и режимы бега, и настраиваемая панель интерфейса. Всё это делает новинку одной из самых интересных в этом сегменте за последнее время. Возможность подключать иные устройства сделает её частью домашней экосистемы и позволит вести учёт беговой нагрузки.
Стоимость умной дорожки Mi Smart Home — порядка 21 000 рублей.