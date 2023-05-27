В Америке сотрудники Геологической службы совместно с командой исследователей из Род-Айленда провели анализ статистических сведений, собираемых в течение нескольких лет. Полученные со спутников материалы и наблюдения позволяют утверждать, что за год Нью-Йорк опускается до 2-х миллиметров. В результате проведенного моделирования были сделаны выводы, что проблема связана с большой массой зданий и зыбкостью почвы.
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По предварительным прогнозам, подобная участь будет ожидать около 99 мегаполисов, но российских городов пока нет в озвученном списке.
Ранее к учету принимался только уровень морских вод, скорость повышения которых составляла от 3 до 3,5 миллиметров в год. Согласно выполненным расчетам вес нью-йоркских сооружений оценивается в 770 млн. тонн. К учету не принималась нагрузка, связанная с дорогами и железнодорожными путями, мостами и иными объектами современной инфраструктуры. Территория города была разделена учеными на ячейки размером 100x100 метров, после чего для каждой из них вычислили уровень давления на грунт.
Для некоторых расположенных в пределах береговой зоны районов скоростные показатели оседания ежегодно будут варьироваться в пределах 6 миллиметров. Подобное наблюдается в Нижнем Манхэттене, Бруклине и Куинсе, где почва представляет собой смесь песка с глиной. Ученые рекомендуют отказаться от традиционных способов защиты в виде строительства насыпей, откачки или осушения грунтовых вод, так как подобные меры лишь усугубят ситуацию.