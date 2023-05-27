Научное обоснование необходимости высокого первого этажа

В Америке сотрудники Геологической службы совместно с командой исследователей из Род-Айленда провели анализ статистических сведений, собираемых в течение нескольких лет. Полученные со спутников материалы и наблюдения позволяют утверждать, что за год Нью-Йорк опускается до 2-х миллиметров. В результате проведенного моделирования были сделаны выводы, что проблема связана с большой массой зданий и зыбкостью почвы.

реклама

По предварительным прогнозам, подобная участь будет ожидать около 99 мегаполисов, но российских городов пока нет в озвученном списке.

Ранее к учету принимался только уровень морских вод, скорость повышения которых составляла от 3 до 3,5 миллиметров в год. Согласно выполненным расчетам вес нью-йоркских сооружений оценивается в 770 млн. тонн. К учету не принималась нагрузка, связанная с дорогами и железнодорожными путями, мостами и иными объектами современной инфраструктуры. Территория города была разделена учеными на ячейки размером 100x100 метров, после чего для каждой из них вычислили уровень давления на грунт.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Для некоторых расположенных в пределах береговой зоны районов скоростные показатели оседания ежегодно будут варьироваться в пределах 6 миллиметров. Подобное наблюдается в Нижнем Манхэттене, Бруклине и Куинсе, где почва представляет собой смесь песка с глиной. Ученые рекомендуют отказаться от традиционных способов защиты в виде строительства насыпей, откачки или осушения грунтовых вод, так как подобные меры лишь усугубят ситуацию.