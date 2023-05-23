Огнемет "Бородач" создается уже больше 10 лет, но на выставку поехал впервые.

Представители концерна заявили, что впервые показали МРО-А «Бородач» в рамках Минской выставки MILEX-2023. Новый реактивный огнемет стал одним из ключевых экспонатов и привлек к себе внимание потенциальных покупателей, а главное продолжал это делать в течении всего времени мероприятия. Стоит напомнить, что эта выставка довольно значительная и является одной из основных площадок на которой выставляется российская оборонная продукция.

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Напомним, что МРО-А не является новинкой непосредственно для вооруженных сил РФ, а уже проверенной почти 2-мя десятилетиями надежное оружие. Огнемет создали в недрах НПО «Базальт» еще на рубеже веков, но изделия шли только на, скажем так, внутренние нужды армейцев и некоторых интересных специальных подразделений.

«МРО» - расшифровывается, как «малогабаритный реактивный огнемет» и в этой малогабаритности главное преимущество «Бородача».

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Впервые иностранным заказчикам МРО-А показали только в 2022 году в рамках выставки «Армия-2022». Уже тогда система привлекла внимание потенциальных заказчиков. Скорее всего изделие демонстрировали вместе с кадрами его применения и завлекали покупателей информацией о более чем 20-тней эксплуатации. Уже в 2023 году огнемет вывезли на иностранную выставку IDEX-2023 в Абу-Даби. Сколько систем удалось продать зарубежным покупателям - остается в секрете.