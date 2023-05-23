В нём Дизель заявил, что 10ый Форсаж - это еще не конец.

Уже в таком далеком 2001 году на свет появилась картина про дерзких уличных гонщиков и криминальные разборки под всем известным названием «Форсаж». Одну из главных ролей в фильме сыграл Вин Дизель, который отлично вписался в образ «отца» группировки. Более того дальнейшие фильмы были созданы под его чутким руководством и вот 12 мая 2023 года актер и продюсер заявил, что 10-я часть - далеко не конец.

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Интервью Дизеля получилось очень интересным и, в частности, там промелькнула информация про дальнейшую судьбу серии, которой уже исполнилось более 20-ти лет.

В первую очередь Дизель уже несколько раз заявлял, что вот-вот и серия закончится, а франшиза уйдет на покой. Но что-то ей постоянно мешает.

Возможно, невероятные кассовые сборы и такие же сказочные прибыли от сопутствующих товаров. Поэтому ничего нет удивительного в том, что актер заявил о возможном растягивании финала еще как минимум на 3 фильма. При этом может так случится, что и эти фильмы не будут последними, а дедушка Вин передаст ее в чьи-то заботливые руки, как в свое время поступил Лукас со своими «Звездными войнами».

Также Вин Дизель, видимо, чтобы избежать пересудов и пристального внимания феминисток последней волны, заявил о создании женского спин-оффа по франшизе. Мол они такие хорошие начали продумывать его еще аж в 2017 году. Кстати, подобный спин-офф не будет единственным.

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Все из того же интервью стало известно, что Дизель считает большое количество персонажей фильмов достойным поводом сделать для каждого свой отдельный фильм.