Инженеры представили робота, который способен находить потеряшки.

Специалисты из канадского Университета Ватерлоо (University of Waterloo), расположенном в Онтарио, смогли создать робота, умеющего находить предметы, которые потерял человек. Ученые заявляют, что проект сможет помочь людям с деменцией и тем, кто помогает больным.

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Научные сотрудники Университета были впечатлены количеством людей, страдающих от такого распространенного заболевания, как деменция. Она способна практически полностью ограничить разум и сознание человека, забирает воспоминания, может привести к инвалидности и вносит неясность в действия больного. Некоторые люди даже не в состоянии жить самостоятельно и поэтому им необходима помощь сиделки или родственника.

Специалисты решили помочь и больным людям, и тем, кто им помогает. Они создали робота-помогатора, обладающего эпизодической памятью. Разум робота – искусственный интеллект нового поколения, способный использовать искусственную память.

Изначально исследование строилось на небольшом роботе-манипуляторе, который умел быстро и ловко двигаться, смотреть и анализировать происходящее вокруг. Робота обучили, как запоминать, искать и отслеживать определенные вещи. Он имеет свой список, который помогает программе быстрее ориентироваться в пространстве. В список так же попадают дата и место, когда объекты появляются в поле зрения робота. Устройство, само собой, различает предметы.

Управлять роботом удобно: специально для него разработана дополнительная программа с удобным интерфейсом, которая помогает выбрать предмет, который необходимо найти. Предметы можно наименовывать так, как удобно пользователю – это можно сделать с помощью установленного приложения на телефоне или персональном компьютере. Робот еще и укажет, где в последний раз была замечена та или иная вещь. Как заявляют авторы проекта, робот не должен пугать тех, кто ухаживает за больными.

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