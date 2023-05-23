Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
В Канаде создали робота для отслеживания местоположения и поиска небольших вещей
Инженеры представили робота, который способен находить потеряшки.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Специалисты из канадского Университета Ватерлоо (University of Waterloo), расположенном в Онтарио, смогли создать робота, умеющего находить предметы, которые потерял человек. Ученые заявляют, что проект сможет помочь людям с деменцией и тем, кто помогает больным.

реклама

Научные сотрудники Университета были впечатлены количеством людей, страдающих от такого распространенного заболевания, как деменция. Она способна практически полностью ограничить разум и сознание человека, забирает воспоминания, может привести к инвалидности и вносит неясность в действия больного. Некоторые люди даже не в состоянии жить самостоятельно и поэтому им необходима помощь сиделки или родственника. 

Специалисты решили помочь и больным людям, и тем, кто им помогает. Они создали робота-помогатора, обладающего эпизодической памятью. Разум робота – искусственный интеллект нового поколения, способный использовать искусственную память.

Изначально исследование строилось на небольшом роботе-манипуляторе, который умел быстро и ловко двигаться, смотреть и анализировать происходящее вокруг. Робота обучили, как запоминать, искать и отслеживать определенные вещи. Он имеет свой список, который помогает программе быстрее ориентироваться в пространстве. В список так же попадают дата и место, когда объекты появляются в поле зрения робота. Устройство, само собой, различает предметы.

Управлять роботом удобно: специально для него разработана дополнительная программа с удобным интерфейсом, которая помогает выбрать предмет, который необходимо найти. Предметы можно наименовывать так, как удобно пользователю – это можно сделать с помощью установленного приложения на телефоне или персональном компьютере. Робот еще и укажет, где в последний раз была замечена та или иная вещь. Как заявляют авторы проекта, робот не должен пугать тех, кто ухаживает за больными.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#технологии #ученые #роботы #технологии будущего #роботы на службе человека
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Австралийские энтомологи: муравьи могут притворяться мертвыми и не только поодиночке
Nature: ледниковый период кончился из-за повышения солёности воды мирового океана
Китай передаст Таиланду технологии постройки высокоскоростных железных дорог
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сырский: ВСУ продвинулись по флангам Бахмута на 700 метров за сутки и стремятся окружить Вагнер
57
Пригожин отправил Шойгу ироничное поздравление с днём рождения
33
Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
67
Пригожин критикует раздачу наград «За взятие Бахмута», а ЧВК «Вагнер» могут остаться без медалей
33
Военнослужащий ВСУ записал видео отступления из Бахмута на одном из последних БТР
3
Создан прототип эластичной «электронной кожи», способный улавливать колебания давления и температуры
1
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
5
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
11
Интел рассказала о новой архитектуре "x86-S", где "S" предположительно означает "упрощенный"
5
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
8
Для веб-браузера Edge разрабатывают игровой режим
1
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
11
ВСУ предприняли неудачную попытку сбить миномётным огнём флаг РФ со здания в освобождённом Бахмуте
1
Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска
+
Первые сравнения бюджетных RTX 4060 Ti 8Gb и RX 7600 в бенчмарках: NVIDIA уверенно лидирует
2
ЧВК "Вагнер" создает новые линии обороны для ВС РФ на окраинах Бахмута
1
Проникшая в Белгородскую область украинская ДРГ ведёт бои возле ряда населённых пунктов
4
Немецкие Leopard и американские Abrams будут поражаться версией "Краснополя" для российских БПЛА
2
Медведев предложил Маску приехать в Бахмут и убедиться в поражении ВСУ
+
Gigabyte официально подтвердила цены на видеокарты RTX 4060 Ti: от $399 до $469
5

Популярные статьи

О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
67
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
64
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
18
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
10
Народная сборка для геймеров за 120 000р – 4К на максималках с GeForce RTX 4070 и Ryzen 7 5800X3D
34
Google Pixel Fold в сравнении с Samsung Galaxy Z Fold 4
6
Итоги гоночного уик-энда 20-21 мая
+
Экс-офицер армии США считает, что ВКС РФ надо разбомбить авиабазы около польско-украинской границы
10
Бионический глаз с нейронной сетью позволит вернуть зрение полностью слепым людям
2
Мои впечатления от игры Dead Island. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Kasyan
18:47
Откатались хрюшки. https://t.me/OstashkoNews/72872
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
Kasyan
18:45
https://t.me/c/1418440636/15312
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ стала быстрее карты двухлетней давности всего на 12%
Дмитрий
18:45
Зачем вешать если можно на колья насаживать!)))
Медведев призвал уничтожать диверсантов «как крыс» и не брать их в плен
Nope
18:45
Украина полна сюрпризов, в том числе и тактических.
Череватый: Украинское командование верит в окружение Бахмута и готовит тактические сюрпризы
Kasyan
18:42
Есть к чему стремится, для 404 это не предел!
Украина вошла в десятку стран в мире c самым бедным населением по мнению The Telegraph
Юрий Полкунов
18:41
фср2 будет и дальше развиваться, а 3 станет уделом только будующих карт ибо ai блоки появились только на 7000 серии необходимых для фср3
AMD FSR 3 может генерировать до 4 интерполированных кадров
Kostik_I
18:40
"аккумулятор с дальностью поездки" Мдаа.. неужели кто-то ездит на аккумуляторах...
По заявлению китайского производителя аккумулятор с дальностью поездки 1000 км уже не фантастика
Костяй
18:39
Скатертью дорога, вояки...
Премьер-министр Армении заявил о возможности выхода из ОДКБ
Роман Ильягулов
18:39
https://youtu.be/kRrOFRSqKRU
США могут ввести войска на Украину в случае поражения ВСУ после неудачного контрнаступления
Kasyan
18:38
Хрюшки правда не долго бегали! 39 укродегенератов отправились к Бандере. У хохлов всё стабильно, перемога превратилась в зраду. https://t.me/KB_Announcments/121102 https://t.me/OstashkoNews/72872
Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем