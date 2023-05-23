Новейшая авиаракета получила имя "Бронебойщик".

17 мая 2023 года появилась информация, что компания «Техмаш» начинает выпускать новую версию неуправляемой авиационной ракеты С-8. Новый боеприпас будет производиться под индексом С-8ОФП и собственным именем – «Бронебойщик». Согласно полученной от главы концерна Кочкина информации уже в этом году НАР будет поставлен в ВКС РФ необходимыми объемами и начнет заменять собой более старые варианты ракет этой серии. Напомним, что С-8 используют штурмовики Су-25 и боевые вертолеты России.

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Основной отличительной особенностью «Бронебойщика» станет усиленная боевая часть с большим разрушительным потенциалом. Но главное увеличится дальность полета каждой ракеты примерно в 2 – 3 раза. Вроде как при кабрировании С-8ОФП летит на дистанцию 7 – 8 км, что позволит снизить риски для пилотов вертолетов, которым не придется подводить свои машины слишком близко к ПВО. При этом калибр ракеты останется 80-мм и под нее не нудно будет менять направляющие. Также не придется слишком сильно переделывать средства управления огнем под С-8ОФП. Это позволит очень быстро ввести ракеты в эксплуатацию и переучить пилотов под новый боеприпас.

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Компания «Техмаш» входит в госкорпорацию «Ростех» и дорабатывается вооружение с учетом полученного в последнее время опыта. Так запущенный в серию «Бронебойщик» уже в этом году резко повысит эффективность фронтовой авиации. Поэтому это не последняя новинка, которую ждут наши военные в этом году.