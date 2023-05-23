Вместо этого будут выпускать обычные миссии.

В преддверии выхода нового большого проекта компания Blizzard решила «успокоить» своих фанатов и заявила, что не все обязательства, которые они на себя берут будут выполнены. Речь идет о свежей информации про нетленку Overwatch 2, которая с большой помпой была объявлена в 2019 году и вышла в ноябре 2022. Ожидавшие проект фанаты были «приятно» удивлены тем, что в якобы новой игре нет обещанного ПвЕ-режима, который должен был стать основой перезапущенного многопользовательского проекта. Более того в игре изменили систему монетизации и по Интернету пошли слухи, что раньше лутбоксы были честнее.

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Видя такую неоднозначную реакцию в компании, быстро продумали новую линию партии и объявили, что потерянный режим просто перенесен на 2023 год. Подождите немного и всего спустя один несчастный год вы получите необыкновенный и захватывающий ПвЕ-режим, который удовлетворит всех фанатов и покажет, как «Близзард» умеет делать. Люди затаились в ожидании обещанного чуда и вот в мае месяце оно случилось.

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Руководство компании выдало новость о том, что ожидаемый режим отложен и вообще непонятно что и когда с ним будет. Событие сразу подняло волну негодования среди игроков, которые купили игру и все значимые площадки начали резко набирать негатив. И это в преддверии выхода новой части «Диабло», когда компания должна быть ласковой и пушистой, чтобы как можно больше игроков купили копию игры. Видимо что-то с пиар-отделом «Близов» случилось, и они перестали ловить мышей, так как по-другому такой просчет объяснить сложно.