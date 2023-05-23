Потому что продажи GTA V уже перевалили за 180 млн копий.

В рамках публикации годового отчета издатель компьютерных игр Take-Two дал прогноз на 2025 финансовый год, который стартует в апреле 2024 и заканчивается в марте 2025 года. Компания уверена, что наступает «новая эре», в которой планируется представить несколько «прорывные» релизов. Ожидается, что чистая прибыль составит $8 млрд.

реклама

Даже если GTA 6 не упоминается в отчете, совершенно очевидно, что имеется в виду именно этот продукт.

Take-Two объявила о рекордных продажах в $5,3 млрд в этом году. Во многом это связано с приобретением гиганта мобильных игр Zynga.

Чтобы ожидать скачок прибыли до $8 млрд, Take-Two должна либо запланировать новые крупные приобретения других студий, либо выпускать почти в два раза больше игр. Третий и наиболее вероятный вариант — выпуск хитовой игры наподобие GTA 6. Вряд ли на рынке есть игровая франшиза, от которой можно ожидать сопоставимого скачка продаж. Предшественница GTA 5 считается одной из самых продаваемых игр всех времен.

Осенью 2022 года об игре GTA 6 снова вспомнили из-за утечки материалов о предстоящем релизе и попытки оправдания со стороны разработчика Rockstar Games.

Тогда на фан-форуме GTA появились сотни видеороликов, демонстрирующих новую версию игры. Производитель игр Rockstar Games не подтвердил достоверность утекших материалов и заявил, что показанные видео и сцены не обязательно должны быть реальными. Потому что всегда есть предполагаемые утечки еще не опубликованных видеоигр, которые потом оказываются фейками. Ютуберы, например, часто хотят использовать такие материалы, чтобы увеличить количество просмотров и подписчиков.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Сообщалось, например, что главный герой в игре впервые будет действовать в паре с женщиной. Она латиноамериканского происхождения, ее зовут Люсия. Также из утечек известно, что действие в GTA 6 развернется в Vice City.