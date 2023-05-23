Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Разработчик Take-Two намекнул на выход GTA 6 в 2024-25 и ожидает от игры больших продаж
Потому что продажи GTA V уже перевалили за 180 млн копий.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

В рамках публикации годового отчета издатель компьютерных игр Take-Two дал прогноз на 2025 финансовый год, который стартует в апреле 2024 и заканчивается в марте 2025 года. Компания уверена, что наступает «новая эре», в которой планируется представить несколько «прорывные» релизов. Ожидается, что чистая прибыль составит $8 млрд.

реклама

Даже если GTA 6 не упоминается в отчете, совершенно очевидно, что имеется в виду именно этот продукт.

Take-Two объявила о рекордных продажах в $5,3 млрд в этом году. Во многом это связано с приобретением гиганта мобильных игр Zynga.

Чтобы ожидать скачок прибыли до $8 млрд, Take-Two должна либо запланировать новые крупные приобретения других студий, либо выпускать почти в два раза больше игр. Третий и наиболее вероятный вариант — выпуск хитовой игры наподобие GTA 6. Вряд ли на рынке есть игровая франшиза, от которой можно ожидать сопоставимого скачка продаж. Предшественница GTA 5 считается одной из самых продаваемых игр всех времен.

Осенью 2022 года об игре GTA 6 снова вспомнили из-за утечки материалов о предстоящем релизе и попытки оправдания со стороны разработчика Rockstar Games.

Тогда на фан-форуме GTA появились сотни видеороликов, демонстрирующих новую версию игры. Производитель игр Rockstar Games не подтвердил достоверность утекших материалов и заявил, что показанные видео и сцены не обязательно должны быть реальными. Потому что всегда есть предполагаемые утечки еще не опубликованных видеоигр, которые потом оказываются фейками. Ютуберы, например, часто хотят использовать такие материалы, чтобы увеличить количество просмотров и подписчиков.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Сообщалось, например, что главный герой в игре впервые будет действовать в паре с женщиной. Она латиноамериканского происхождения, ее зовут Люсия. Также из утечек известно, что действие в GTA 6 развернется в Vice City.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#gta 6 #take-two interactive #take-two
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Take-Two намекнула на срок выхода GTA 6 в своем годовом отчете о прибылях и убытках
GTA 6 приближается к релизу - игру заочно похвалил известный журналист, назвав её потрясающей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сырский: ВСУ продвинулись по флангам Бахмута на 700 метров за сутки и стремятся окружить Вагнер
57
Пригожин отправил Шойгу ироничное поздравление с днём рождения
33
Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
67
Пригожин критикует раздачу наград «За взятие Бахмута», а ЧВК «Вагнер» могут остаться без медалей
33
Военнослужащий ВСУ записал видео отступления из Бахмута на одном из последних БТР
3
Создан прототип эластичной «электронной кожи», способный улавливать колебания давления и температуры
1
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
5
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
11
Интел рассказала о новой архитектуре "x86-S", где "S" предположительно означает "упрощенный"
5
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
8
Для веб-браузера Edge разрабатывают игровой режим
1
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
11
ВСУ предприняли неудачную попытку сбить миномётным огнём флаг РФ со здания в освобождённом Бахмуте
1
Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска
+
Первые сравнения бюджетных RTX 4060 Ti 8Gb и RX 7600 в бенчмарках: NVIDIA уверенно лидирует
2
ЧВК "Вагнер" создает новые линии обороны для ВС РФ на окраинах Бахмута
1
Проникшая в Белгородскую область украинская ДРГ ведёт бои возле ряда населённых пунктов
4
Немецкие Leopard и американские Abrams будут поражаться версией "Краснополя" для российских БПЛА
2
Медведев предложил Маску приехать в Бахмут и убедиться в поражении ВСУ
+
Gigabyte официально подтвердила цены на видеокарты RTX 4060 Ti: от $399 до $469
5

Популярные статьи

О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
67
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
64
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
18
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
10
Народная сборка для геймеров за 120 000р – 4К на максималках с GeForce RTX 4070 и Ryzen 7 5800X3D
34
Google Pixel Fold в сравнении с Samsung Galaxy Z Fold 4
6
Итоги гоночного уик-энда 20-21 мая
+
Экс-офицер армии США считает, что ВКС РФ надо разбомбить авиабазы около польско-украинской границы
10
Бионический глаз с нейронной сетью позволит вернуть зрение полностью слепым людям
2
Мои впечатления от игры Dead Island. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Kasyan
18:47
Откатались хрюшки. https://t.me/OstashkoNews/72872
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
Kasyan
18:45
https://t.me/c/1418440636/15312
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ стала быстрее карты двухлетней давности всего на 12%
Дмитрий
18:45
Зачем вешать если можно на колья насаживать!)))
Медведев призвал уничтожать диверсантов «как крыс» и не брать их в плен
Nope
18:45
Украина полна сюрпризов, в том числе и тактических.
Череватый: Украинское командование верит в окружение Бахмута и готовит тактические сюрпризы
Kasyan
18:42
Есть к чему стремится, для 404 это не предел!
Украина вошла в десятку стран в мире c самым бедным населением по мнению The Telegraph
Юрий Полкунов
18:41
фср2 будет и дальше развиваться, а 3 станет уделом только будующих карт ибо ai блоки появились только на 7000 серии необходимых для фср3
AMD FSR 3 может генерировать до 4 интерполированных кадров
Kostik_I
18:40
"аккумулятор с дальностью поездки" Мдаа.. неужели кто-то ездит на аккумуляторах...
По заявлению китайского производителя аккумулятор с дальностью поездки 1000 км уже не фантастика
Костяй
18:39
Скатертью дорога, вояки...
Премьер-министр Армении заявил о возможности выхода из ОДКБ
Роман Ильягулов
18:39
https://youtu.be/kRrOFRSqKRU
США могут ввести войска на Украину в случае поражения ВСУ после неудачного контрнаступления
Kasyan
18:38
Хрюшки правда не долго бегали! 39 укродегенератов отправились к Бандере. У хохлов всё стабильно, перемога превратилась в зраду. https://t.me/KB_Announcments/121102 https://t.me/OstashkoNews/72872
Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем