К слову, отель был, весьма не дешевый.

В парке развлечений Walt Disney World во Флориде можно забронировать проживание в отеле, созданном по образцу космического корабля из серии фильмов «Звездные войны». Постояльцы отеля Galactic Starcruiser Adventure погружаются во вселенную «Звездных войн» на два дня, становятся частью огромной ролевой игры и взаимодействуют с актерами, воплощающими персонажей «Звездных войн».

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Гостей отеля уже при входе приветствуют персонажи фильма. Сам отель реализован как 275-летний космический лайнер. В ходе проживания гостей ждут различные развлечения и квесты. Например, нужно будет передать секретное сообщение, отправиться в машинное отделение, чтобы помочь починить топливный клапан, или поучаствовать в обучении обращению со световым мечом. Однако в сентябре отель закроется.

Последние дни отдыха в отеле для посетителей доступны с 28 по 30 сентября. Предложение было запущено в марте 2022 года и до сих пор привлекало к себе внимание в основном из-за его непомерной цены. Стоимость двухдневного проживания для двух взрослых на полном пансионе составляет $4800. За двух взрослых и ребенка придется выложить $6000.

В марте Disney объявил, что сократит шоу, которое обычно длится всю неделю, до двух концертов в неделю. Теперь все кончено. Посетители, которые уже забронировали проживание с октября, получат свои деньги обратно.





Одновременно с закрытием отеля Disney объявил об окончании проекта во Флориде. Компания на самом деле хотела построить там административный кампус за миллиард долларов и перевести 2000 своих сотрудников из Калифорнии во Флориду, но теперь от этого плана отказались.

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Причиной тому стали разногласия Disney с республиканским губернатором Флориды Роном ДеСантисом. Его политика подверглась критике со стороны Disney. Disney, среди прочего, провел фестиваль Pride и теперь подвергается преследованиям со стороны правительства штата США. Теперь компания говорит об «изменившихся условиях ведения бизнеса», которые препятствуют расширению во Флориде.