Студия Cloud Chamber, ответственная за создание нового продолжения BioShock, столкнулась с серьезными трудностями в процессе разработки игры. По сообщению представителей компании, проект уже находится в стадии производства, однако им не удается решить главную проблему уже более четырех лет.
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Представители Cloud Chamber сообщают, что проблема заключается в подборе нужного персонала для работы над проектом. Они признают, что это является большой проблемой для них уже много лет, и они пока не нашли нужного решения.
Несмотря на то, что студия работает над BioShock уже довольно долго и даже успела провести несколько крупных мероприятий, связанных с производством игры, эта проблема все еще остается актуальной.
Конечно, фанаты BioShock ждут продолжения серии уже много лет, и такие задержки могут быть очень печальными.
Однако, судя по всему, Cloud Chamber делает все возможное, чтобы решить проблему как можно скорее и выпустить игру в наилучшем качестве.
Несмотря на трудности, которые студия Cloud Chamber испытывает в процессе создания нового BioShock, мы надеемся, что они скоро смогут решить все проблемы и выпустить игру в ближайшее время.