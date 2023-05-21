NVIDIA представит две GeForce RTX 4060 Ti по цене от $399 и младшую GeForce RTX 4060

Компания NVIDIA анонсировала выход двух новых графических карт на базе архитектуры Ampere - GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060, которые поступят в продажу уже совсем скоро. Оба устройства обладают улучшенной производительностью по сравнению с предыдущими моделями и являются отличным выбором для геймеров и творческих профессионалов.

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GeForce RTX 4060 Ti будет доступна в двух версиях: с 6 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Видеокарта также оснащена 3584 ядрами CUDA и имеет базовую тактовую частоту 1500 МГц, которая может повышаться до 1665 МГц в режиме буста. Цена на устройство составит от $399 за версию с 6 ГБ памяти и от $449 за 8 ГБ.

Младшая модель – GeForce RTX 4060, также будет доступна в двух версиях: с 6 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Устройство оснащено 2560 ядрами CUDA и имеет базовую тактовую частоту 1320 МГц, которая может повышаться до 1590 МГц в режиме буста. Цена на модель GeForce RTX 4060 составит от $299 за версию с 6 ГБ памяти и от $349 за 8 ГБ.

Обе новые видеокарты поддерживают технологии NVIDIA DLSS и NVIDIA Reflex, что обеспечивает улучшенное качество графики и минимальную задержку при игре. Владельцы этих карт также получат доступ к функциям аппаратного ускорения трассировки лучей в играх, благодаря чему будут наслаждаться ещё более реалистичной графикой.

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GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 - это отличный выбор для тех, кто хочет получить улучшенную производительность и качественную графику по доступной цене. Компания NVIDIA продолжает радовать своих покупателей инновационными разработками, и эти видеокарты являются еще одним доказательством этого.