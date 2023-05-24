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С выходом новых «Стражей Галактики» происходит перезапуск Небулы
Стражи Галактики усовершенствовали Небулу до уровня божества.
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В третьей части франшизы героям в очередной раз предстоит отправиться на миссию по защите Вселенной. Неожиданно их новой целью станет бывший друг стражей - Грут, а ныне ужасающий Грутфолл.

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В новых «Стражах галактики» Небула раскрывает правду о своих способностях и умении говорить на всех языках мира. Это не первый случай, когда Небула поделилась информацией о своих силах. В предыдущем фильме она показала свой вероятностный механизм, который позволяет ей видеть предполагаемое будущее после определенных действий. Это дает Стражам преимущество в любой ситуации, так как предвидение позволяет им заранее подготовиться к неожиданным сюрпризам и помогает понять, насколько результативными могут быть их действия в различных ситуациях.

Тем временем, необходимость данной языковой способности является очевидной. Однако она примечательна не только своей нужностью, но и тем, что обычно подобная сила присуща в основном божественным персонажам вселенной Марвел. Наиболее явным примером служит способность Тора, которая называется «Всеяык».

Является ли Небула героиней уровня божество - до сих пор остается открытым вопросом. Однако это также означает, что история эксплуатирует киборгскую сущность Небулы. Условия, в которых росла и воспитывалась Небула, делают ее в буквальном смысле ходячим и говорящим суперкомпьютером. Данная часть серии фильмов рассматривает Небулу в подобном свете, присваивая ей невероятно мощные кибернетические способности и огромную силу. Никто не знает, каким образом она удивит всех в следующий раз.

Можно с уверенностью сказать, что новые «Стражи галактики» не уступают предыдущим частям и являются достойным продолжением франшизы.

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