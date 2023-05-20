В создании принимало участие несколько систем ИИ.

Sandvik, шведская инженерная группа, которая занимается разработкой и производством изделий из металла, представила скульптуру, проект которой создавал искусственный интеллект. Программы обучались на работах знаменитых скульпторов и творцов. После обучения они создавали различные варианты проекта статуи. Конечный результат описывается как динамическое, рефлексивное и экспрессионистское создание, взявшим все самое лучшее из стилей таких авторов, как Микеланджело, Огюст Роден и других.

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Скульптура представляет собой фигуру человека, обладающим внушающей мышечной массой. Человек, согласно задумке, держит глобус, вытянув руку. Итоговый результат высотой в полтора метра изготовлен из нержавеющей стали – потребовалось полтонны материала.

Один из специалистов компании AI Framework, создавшей проект скульптуры, заявил о том, что искусственный интеллект способен на создание приятных внешне изображений, однако в реальности они могут не работать.

Искусственный интеллект изначально разработал 2D-модель скульптуры, основываясь на работах нескольких знаменитых деятелей искусства. Следующим этапом стало использование технологии видеоигр – была создана трехмерная модель и распределены материалы для непосредственного воссоздания статуи. Другая программа довела чертежи и модели до совершенства, исправив некоторые недочеты. Спустя несколько редактур получился готовый проект, который высоко оценили сотрудники компании.

Позже бригада скульпторов соединила семнадцать частей статуи вместе. Детали никак не изменялись – они были полностью прописаны искусственным интеллектом.

Статую можно посмотреть в стокгольмском Национальном музее науки и техники (Tekniska museet, Swedish National Museum of Science and Technology).

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