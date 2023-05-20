Энтомологи такого еще не видели.

Многие животные и растения, чтобы избежать смерти или просто опасности, притворяются мертвыми или прячутся. Об этом давно известно не только ученым-биологам, но и обывателям. Такой специфичной функцией, например, пользуются некоторые виды млекопитающих, птиц и рептилий. Даже человеку рекомендовано изобразить смерть при виде опасного животного.

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Однако недавно энтомологи из Австралии (University of South Australia) обнаружили то, что не было официально записано и зарегистрировано до наших дней: оказывается, муравьи тоже умеют изображать смерть. Но не только поодиночке – муравьи могут синхронизироваться и сымитировать гибель целой колонии. Открытие было совершено случайно во время проведения другого эксперимента. В нем принимала участие целая колония муравьев, которая притворилась мертвой, заметив проезжающий мимо автомобиль. Сразу после этого они вновь стали двигаться.

Ученые заметили, что имитация была настолько идеальной, что практически невозможно было отличить притворяющихся насекомых от действительно мертвых особей. Ранее уже отмечалась имитация смерти отдельными муравьями, однако подобный случай коллективной работы – действительно открытие.

Теперь перед энтомологами стоит задача по изучению других повадок муравьев, которые тоже могут быть скрыты. Кроме этого, необходимо изучить такое явление, как танатоз, на примере иных видов животных.

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