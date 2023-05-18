Совместно со сценаристом Ноем Пинком Ховард создаёт "Происхождение видов" - мрачную комедийную историю с нотками эротики и черного юмора.
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Согласно сюжету, эксцентричные главные герои решают удалиться от цивилизации, чтобы поразмышлять над смыслом существования и другими вечными вопросами. Они отправляются на Галапагосс, где предаются отдыху и поиску ответов. Идиллия нарушается убийством одного из персонажей. После этого внимание гостей острова перемещается с духовных ценностей на выживание - они пытаются сохранить свою жизнь в пугающей обстановке и обнаружить убийцу. Постепенно герои будут всё сильнее отдаляться от цивилизованного мира, отрезанные от него отсутствием связи, дикой природой вокруг и необходимостью бороться за жизнь.
Ховард пообещал зрителям крайне интересных персонажей. Актерский состав уже выглядит привлекательно - главные роли исполняют Ана де Армас, Джуд Лоу, Алисия Викандер и Даниэль Брюль.
Фильм ещё находится в стадии проектирования, но уже привлёк внимание многих критиков и поклонников кино, которые пророчат "Происхождению видов" успех. Его заранее сравнивают с вышедшим в 2022 "Треугольником печали" Рубена Эстлунда, который получил Золотую Пальмовую ветвь в Каннах и был высоко оценен кинокритиками.
Начало съемок предварительно назначено на конец года, завершатся они уже в 2024. Съёмки будут проходить в США и Австралии.