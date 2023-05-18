Это будет полноценный релиз 4 части легендарной игры.

Бета-версии были доступны уже весной, но поиграть по-настоящему можно будет только с начала лета.

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В новой части сюжет игры развивается: в Санктуарий возвращается праматерь Лилит. Её появление пробуждает во всех живых существах их самые тёмные помыслы.

Среди крупных изменений - возможность персонализировать героя. Теперь игроки сами смогут выбирать внешний облик своего персонажа, а также модифицировать игровые предметы. Для прокачки героя используется древо навыков: игрок выбирает специализацию и растет в ней, собирая игровые бонусы. Выбор можно поменять за золото.

Представлено 5 классов персонажей: волшебница, разбойница, друид, некромант и варвар.

Мир обновленной игры будет открытым. В нем представлены 5 основных локаций и несколько дополнительных. Исследовать их можно будет в любом порядке, при этом отклониться от основного сюжета не выйдет - помешают растущие навыки противников. Игра представлена как в одиночном, так и в многопользовательском режимах, есть возможность встречаться с другими игроками. В некоторых локациях можно сражаться с другими юзерами за ценные предметы. Ещё появится возможность захватывать крепости, очищать их от демонов и превращать в место отдыха, торговли и встреч.

В "Дьябло 4" сохранилась полюбившаяся многим игрокам функция прокачки подземелий. Их можно улучшать с помощью ключей, создавать более сильных соперников, побеждать их и получать больше бонусов.

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Участники бета-тестирования отмечают, что в новой части лучше проработан сеттинг, больше кат-сцен и хорошая сюжетная ориентированность. Большая часть отзывов об игре положительная, поэтому поклонникам остаётся лишь немного подождать и насладиться новым экшном.При этом не стоит забывать, что создатели Diablo ушли с российского рынка, поэтому прямая покупка игры невозможна. Остаются 3 способа: зарубежный IP, посредники и диск.