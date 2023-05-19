Буквально несколько дней назад из раннего доступа вышла такая игра, как Wartales. Тем не менее, она уже успела привлечь внимание десятков тысяч игроков. Студией-разработчиком является небольшая компания Shiro Games, известная такими проектами, как: Evoland, Darksburg и Dune: Spice Wars. Их новый проект воплотил в жизнь идеи перспективных французов и показал, какой может быть игра, если разработчик прислушивается к комьюнити в процессе её разработки. Цифры игровой статистики по онлайну в версии 1.0 показали огромный интерес игроков.
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Официальный выход из раннего доступа состоялся 12 апреля 2023 года, и среди игроков выделяют 2 фактора хорошего старта проекта:
1) Постоянное добавление контента, когда игра находилась в раннем доступе. Благодаря отзывчивости разработчиков и активности игроков, проект получился примером хорошего симбиоза идеи и реализации. Неоднократно в новостях фигурировали патчи и планы обновлений, а позже реализовывались.
2) Концепт игры и её сеттинг. Не смотря на то, что игра не нова в отношении реализованных в ней на данный момент идей, Wartales удачно использовал уже созданные наработки, благодаря чему превосходно ощущается погружение в сеттинг. Пошаговые стратегические бои, путешествие по открытому миру, взаимодействие компаньонов и множество других элементов сделало из игры настоящий симулятор жизни отряда наёмников в средневековье, пишущего свою историю.
Статистика steam говорит о том, что в прошедшие выходные в проекте находилось одновременно около 30к игроков. Каждый день их число увеличивается. В честь релиза проекта до 24 апреля действует скидка на покупку в размере 25%. Прямо сейчас есть отличная возможность ворваться в перспективную игру и внимательно следить за её дальнейшим развитием.