Вторая часть хардкорного рогалика покоряет сердца геймеров

Не так давно, а именно 8 мая, состоялся выход игры Darkest Dungeon 2. Она является прямым продолжением Darkest Dungeon 2016 года выхода. Студией-разработчиком является Red Hook. Сперва проект был эксклюзивом для Epic Games Store, однако с выходом 1.0 он так же появился и в Steam.

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Старт игры включает в себя много нового в сравнении со своей предшественницей. Кроме выхода дополнительного персонажа также были завершены все главы сюжета. К тому же теперь порог входа для новичков будет существенно ниже. На этот шаг разработчики пошли, чтобы привлечь больше аудитории, ведь хардкорные игры, бросающие тебе тяжёлый вызов в самом начале, далеко не для широкой аудитории. Red Hook добились этого, сделав первую часть игры фактически туториалом, знакомящим игрока с основными механиками. К тому же он существенно короче остальных глав, что идут дальше. Это позволит куда большему числу игроков прочувствовать Darkest Dungeon 2.

Первая версия получила очень положительные оценки. Средний рейтинг составляет 4,7/5. Безусловно главный аспект, полюбившийся игрокам – её мрачная и гнетущая атмосфера.

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Но не стоит думать, что сиквел всего лишь продолжает нести в себе идею первой части. Не смотря на общие черты, вторая часть представляет из себя не классическую ролевую игру, а самый настоящий рогалик. Сама же продолжительность компании стала короче, в среднем на прохождение игроку потребуется 5-6 часов. Вот только жанр рогалика имеет ключевое отличие – реиграбельность. То есть игру можно пройти повторно, получив аутентичный опыт, отличный от предыдущего прохождения. Более того, во второй части персонажи стали куда более прописанными, заимев даже личные предыстории, напрямую связанные с их геймплеем. Разработчики заявляют, что игра будет поддерживаться и получать свои нововведения в дальнейшем. О выходе DLC пока ничего не говорится, но опыт первой части показывает, что Red Hook умеет создавать хорошие дополнения, которые примет аудитория проекта.