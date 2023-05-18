Это важный рубеж для отечественного блокбастера.

Российский блокбастер «Вызов» недавно вышел в прокат, но уже получил званием одного из самых успешных проектов текущего года. Кассовые сборы продолжают бить рекорды и уже составили 1,5 миллиарда рублей. Часть съемочного процесса проходила в открытом космосе на борту международной космической станции без создания искусственных декораций.

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Говорить о полной окупаемости проекта можно будет в случае, если он сможет принести почти 2 млрд рублей. Его производственный бюджет был оценен в сумму 900 млн. рублей, но в финансировании участвовали средства Фонда кино и возвращать их не потребуется. Инвестиции коммерческого характера уже окупили проект в полном объеме и прибыль оказалась значительной.

Режиссером фильма выступил Клим Шипенко, а главная роль досталась Юлии Пересильд. Эпизоды снимались в космосе, поэтому им пришлось некоторое время провести на МКС. Помощь в получении необходимого материала оказывали члены российского экипажа.

Наземный съемочный блок состоял из 53 съемочных смен, а из них 4 происходили на самолете в специально созданных условиях лаборатории. Остальные 12 смен прошли на территории международной космической станции. Для них не использовалось специальных спецэффектов и традиционных приемов для имитации состояния невесомости.

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Торакальному хирургу Евгении необходимо в сжатые сроки подготовиться к сложнейшему полету в космос. Перед ней поставлена непростая задача, в рамках которой требуется спасти жизнь космонавта. Достичь поставленной цели можно только при помощи одного способа, а именно посредством успешного проведения операции. Медлить категорически нельзя, так как время играет против и снижает астронавта на возможность возвращения на Землю живым.