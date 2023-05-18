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Российские разработчики показали новую локацию предстоящего платформера Water Fall
В головоломке появятся пустоши.
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Российская компания Come On опубликовала новое видео, посвященное их новой игре Water Fall. В этом материале нам была представлена одна из локаций, которые будут представлены в мире вымирающего человечества – пустоши.

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Игра Water Fall переносят нас в мир, находящийся в ужасном будущем, где на землю напали пришельцы. Однако, сюжет не настолько банален как может показаться – физическим истреблением людей никто не занимается и прятаться от противников в очередном survival платформере игрокам не придется.

Отечественные разработчики решили сделать довольно интересный концепт – пришельцам, которые прилетели на землю, нужна только вода, которую они выкачивают из неё уже на протяжении нескольких сотен лет. И вот теперь, когда человечество уже находится на грани вымирания, люди научились пользоваться технологиями пришельцев и сформировали сопротивление против них.

Игроку предстоит взять на себя роль молодой девушки, путешествующей по миру. Стилистически игра очень походит на Inside, а в каждой новой локации разработчики обещают уникальные механики и разный стиль игры. Игра позиционирует себя сразу как головоломку, платформер и боевик, а также разработчики обещают интересный сюжет.


Недавно Come On порадовали игроков очередными новостями об игре – показали новую локацию «Пустоши», в этом видео можно увидеть, что у главной героини будет транспорт, выполненный в стиле постаппокалиптичного футуризма. Также были показаны некоторые особенности геймплея, вроде двойных прыжков с помощью некоего воздушного пузыря.

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Ранее разработчики уже показывали в видео другие локации – «Бензоколонку» и «Мертвый лес». Точная дата выхода игры пока не известна, но у неё уже есть страничка в Steam.

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#игры #головоломки #water fall #логические
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