Это будет первый из пяти эпизодов.

Последующие эпизоды игры будут выходить каждые 2 недели после релиза, всего в игре планируется 5 эпизодов.

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Сама игра разработана по мотивам одноименного сериала от Amazon. Разработчики собираются не только рассказать альтернативный взгляд на происходящее в сериале, но и дополнить его, расширив вселенную. Главной героиней в игре выступает Камина Драммер – одна из персонажей оригинального шоу от Amazon. Также в игре появятся и другие герои сериала.

Что же касается геймплея – не смотря на то, что это интерактивная новелла от Telltale, на геймплейных роликах было продемонстрировано то, что игроку более самостоятельно позволят изучать мир, чем просто вести его по коридору, как в других играх данной компании. По словам геймдизайнеров, была полностью переработана QTE система и теперь она более интуитивна, нежели внезапна и надоедлива.

Как и в других играх от Telltale, главный акцент делается на сюжет и влияние игрока с помощью выбора на складывающуюся историю. Игроку предстоит принимать нелегкие решения и порой жертвовать чем-то одним для сохранения другого и все выборы будут так или иначе влиять на нить истории, рассказываемую авторами.





Учитывая, что каждый новый эпизод будет выходить через две недели, то полноценная история в игре должна быть доступна уже 21 сентября. Старт предзаказов начнется уже 1 июня и все, купившие игру до её официального релиза смогу начать играть за сутки до него.

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Также для покупки будет доступна премиум версия, которая немного расширит контент, а также будет получат бесплатный доступ к DLC, которое выйдет после окончание основной истории из 5 эпизодов.