Фильм поддерживается Президентским фондом культурных инициатив.

Фильм "Витринный экземпляр" отображает жизнь известного русского математика Григория Перельмана и его невероятное открытие, которое потрясло весь мир математики. Он представляет биографическую драму, которая знакомит нас с историей жизни Григория Перельмана, который с детства проявлял интерес к науке и исследованию. Фильм рассказывает, как Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре, которая уже многие годы ставила в тупик всех математиков, не давая выйти на правильное решение.

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Фильм разделен на несколько частей, которые иногда сопровождаются хроникой и интервью от представителей академического сообщества. Для создания наилучшей экранизации и уточнения деталей из жизни Григория Перельмана режиссер в течение более пяти лет изучал архивы и общался с коллегами-математиками."Витринный экземпляр" – это работа режиссера Андрея Григорьева, который создал картину с участием известного актера Марка Эйдельштейна, известного по своим ролям в фильмах "Монастырь", "Сто лет тому вперёд", "Смычок", "Праведник".

Эти детали добавляют картине реалистичности и детализации.Выход фильма связан с празднованием 300-летнего юбилея Санкт-Петербургского государственного университета, где учился Григорий Перельман, и был признан великим математиком. "Витринный экземпляр" является художественным произведением, которое демонстрирует увлекательную и важную историю российской науки.

Григорий Перельман, который на данный момент является 56-летним великим математиком, живет особенным образом жизни, отделившись от математического сообщества уже на протяжении 18 лет. Несмотря на это, он не утратил своей уникальной интеллектуальной способности и остался невероятно мудрым человеком с необычным взглядом на мир.Григорий Перельман не замужем и не имеет детей, предпочитая жить вместе со своими родителями в Санкт-Петербурге.

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Тем не менее, все, кто когда-либо были приглашены в его дом, отмечают, что он является чрезвычайно проницательным и образованным человеком со своим уникальным взглядом на жизнь.