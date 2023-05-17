Теперь ни один chatgpt не пройдет!

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В российском сервисе «Антиплагиат» теперь можно будет узнать, сгенерирован ли текст роботом. Обнаружение текстов, сгенерированных машинным способом, будет входить в стандартную проверку и доступно для пользователей платной версии с мая этого года.

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Разработка компании «Антиплагиат» создана на основе технологии, которая позволяет искусственному интеллекту понимать язык и генерировать естественный текст. С ее помощью IT-специалисты создали алгоритм, распознающий машинные тексты. Определитель текстов, сгенерированных нейронной сетью, обучался на большом массиве данных и прошел тестирование, поэтому возможность ошибочного срабатывания сведена к минимуму.

Определение и маркировка текстов включены в стандартную лицензию проверки «Антиплагиата». Помимо выявления заимствований, система будет проводить анализ фрагментов, которые написаны моделями GPT различных версий, и маркировать их. Система отдельно выделяет машинный текст, а сам документ получает маркировку «Подозрительный». Пользователь может посмотреть найденные отрывки в отчете о проверке.

Представители компании сообщили, что в тексте всегда остаются следы искусственного интеллекта и они отличаются от «человеческого». Алгоритм обнаружения основан на алгоритмах нейронной сети, заточенных под поиск.

Система «Антиплагиат» используется в образовательных и научных учреждениях для поиска заимствований в работах студентов и ученых уже 17 лет. В числе ее разработок – технологии определения плагиата в переводах и изображениях.

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Уже известен случай, когда ChatGPT использовался для написания диплома – работа была успешно защищена студентом в РГГУ, после чего в вузе предложили ограничить использование нейросети в образовании.