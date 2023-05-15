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В фильме «Экзорцист Ватикана» с Расселом Кроу инквизицию обозначили символом из компьютерной игры
Этот фильм сравнивают с игрой Dragon Age: Inquisition.
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В настоящее время в кинотеатрах идет фильм «Экзорцист Ватикана». Фильм ужасов с Расселом Кроу, премьера которого состоялась 26 апреля, получил довольно смешанные отзывы, а его оценка на «Кинопоиске» составляет 6/10. Интересный сюжет ленты привлек соскучившихся по блокбастерам зрителей в кино, в том числе геймеров. И именно они обнаружили досадную ошибку, которую допустили создатели картины. В фильме используется символ из компьютерной игры Dragon Age: Inquisition, выпущенной в 2014 году.

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Этот символ - сочетание меча, глаза и огромных щупальцев - можно увидеть на протяжении всей компьютерной игры, в том числе на флагах и доспехах персонажей. Игра стала настолько популярной, что ее создатели стали продавать различный мерч с изображением этого символа. Некоторые поклонники Dragon Age даже сделали себе татуировку с изображением необычного знака.

Опытные геймеры сразу стали задаваться вопросом: как символ попал в фильм, который не имеет ничего общего с серией игр? Кроме того, издателем игры является EA. Компания известна тем, что с неохотой предоставляет контент из своих игр кому-либо.

Причина неловкой ошибки, вероятно, связана с поиском в Google

В фильме отец Габриэль Аморт, которого играет Рассел Кроу, узнает поразительные факты об основателе испанской инквизиции. Для определенной сцены в ленте требовался символ испанской инквизиции. Если ввести «символ инквизиции» в поиске картинок Google, тот самый знак из Dragon Age: Inquisition появится в первой выдачи изображений. Так, скорее всего, и поступили реквизиторы фильма: они не стали особо изучать историю, а просто запросили в поисковике нужные им изображения.

Иронии этой всей ситуации добавляет то обстоятельство, что в фильме утверждается что сюжет картины был вдохновлен «реальными действиями» главного экзорциста Ватикана.

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#кино #фильмы #рассел кроу
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