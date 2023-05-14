Этот метод действительно может уменьшить частоту и тяжесть кошмаров.

Ночные кошмары – распространенное явление, которое настигало абсолютно каждого человека в той или иной степени. В них нет ничего такого, если они происходят лишь время от времени. Однако некоторых людей они настигают чуть ли не каждую ночь – и тогда приходится задумываться о решении проблемы.

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Причины ночных кошмаров могут быть самыми разными – от некачественного сна в целом до проблем со здоровьем ментального характера. Нередко случается такое, что плохие сновидения появляются в жизни человека после серьезных эмоциональных потрясений и психических травм. В таком случае безопаснее всего будет обратиться к психологу или сомнологу – специалисту, который знает все про сон. Однако стоит помнить, что науке доселе неизвестно, почему и каким образом человек создает сновидение. Эта проблема может помешать лечению проблем со сном.

Некоторые люди предпочитают лечиться без лекарств, электросна и прочих медицинских процедур. Это может быть по разным причинам – этическим, медицинским и так далее. Именно поэтому сомнологи и психологи из Швейцарии недавно провели исследование, которое направлено на изучение неинвазивных методов лечения проблем со сном. Выход нашелся – и им стал аккорд, сыгранный на фортепиано. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Специалистам точно известно, что эмоции, которые мы испытываем во сне, очень сильно зависят от тех, которые мы получаем в дневное время наяву. Отталкиваясь от этого, специалисты решили воздействовать на мозг бодрствующего человека, влияя на эмоциональное состояние человека.

На данный момент уже существует проверенный метод лечения проблем со сном – репетиционная терапия, которая разрабатывалась психологами, психотерапевтами и психиатрами. Пациенту нужно записать или высказать кошмары, которые посещают его чаще всего и тревожат больше остальных. Затем он должен переделать кошмар в счастливый сон – это похоже на борьбу с боггартом в «Гарри Поттере». Затем необходимо несколько раз пересказать и повторить себе полученный сюжет уже со счастливым ходом событий. Репетиционная терапия действительно эффективна в большинстве случаев и уменьшает частоту плохих снов, однако далеко не все оценивают данный метод положительным образом и ученые пришли к выводу о необходимости создания более эффективной системы.

Тринадцать лет назад, в 2010 году, ученые изучили взаимосвязь звуков и триггеров в головном мозге человека. Выяснилось, что мозг способен ассоциировать звук и раздражитель во сне. Репетиционную терапию несколько доработали – и в новой ее версии человеку необходимо было прослушивать приятные для себя звуки, чтобы у него появилась ассоциация с хорошей концовкой сна.

В новом исследовании приняло участие тридцать шесть человек, которые пожаловались на частые ночные кошмары. Они две недели проходили репетиционную терапию: так же записывали плохие сны, придумывали хороший конец и внушали себе, что кошмара не было. Затем испытуемых поделили на две группы, одной из которых во время терапии дали послушать до-мажор (фортепианный аккорд). Однако при этом обе группы людей спали в наушниках, где каждые 10 секунд сна в быстрой фазе проигрывался до-мажор. Стоит заметить, что как раз в период быстрой фазы сна людям в большинстве своем снятся кошмары.

Спустя три с половиной месяца непрерывной терапии производилась оценка результатов. Никаких препаратов участники исследования не принимали. Группа, которая проходила терапию с музыкой, снизила свои результаты с 2,94 кошмаров в неделю до 0,19 раз. Испытуемые так же сообщали об увеличении количества позитивных снов. Группа, которая не слушала музыку, показала худшие результаты – с 2,58 раз до 1,02. Однако прогресс терапии все равно заметен. После прекращения интенсивной терапии у всех пациентов увеличилось количество плохих снов, но оно не превышало изначального значения.

Эффективность новой версии репетиционной терапии оказалась ошеломляющей – исследователи даже рассчитывать не могли на такое. Испытания дают хорошую базу для дальнейшего изучения темы как в инвазивном (медикаментозном) направлении, так и в неинвазивном. Однако стоит помнить, что иногда причинами кошмаров могут служить проблемы ментального характера или психические травмы, которые нужно обсудить с психотерапевтом, а иногда кошмары и вовсе сигналят о серьезных вопросах в организме.

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