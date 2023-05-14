Проект пока что пилотный и запущен в Коламбусе.

«Wendy's», одна из самых крупных сетей фастфуд-заведений в Соединенных Штатах Америки, объявила о пробном запуске проекта по замене обслуживающего персонала на чат-бота, созданного на основе искусственного интеллекта. Бот должен будет принимать заказы у посетителей, передавать их на кухню и отвечать на дополнительные вопросы клиентов. Предполагается, что искусственный поможет работникам сосредоточиться на работе на кухне, освободит их от лишнего общения и снизит уровень стрессовой нагрузки сотрудников. Первый ресторан, где будет представлена система, находится в Коламбусе (штат Огайо).

реклама

Созданием бота под названием FreshAI для «Wendy's» занималась Google. Искусственный интеллект способен предоставить любую информацию, внесенную в меню ресторана. Чтобы повысить качество обслуживания, в языковую модель бота включили даже сленг и жаргон. Кроме информации по питанию, искусственный интеллект может поддерживать диалог и на другие темы.

Искусственный интеллект полностью прошел обучение, соответствующее внутренней политике «Wendy's». Бот даже умеет принимать заказы у клиентов из автомобилей. Он способен общаться с сотрудниками ресторанов, что поможет в работе людям.

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде



