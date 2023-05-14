«Wendy's», одна из самых крупных сетей фастфуд-заведений в Соединенных Штатах Америки, объявила о пробном запуске проекта по замене обслуживающего персонала на чат-бота, созданного на основе искусственного интеллекта. Бот должен будет принимать заказы у посетителей, передавать их на кухню и отвечать на дополнительные вопросы клиентов. Предполагается, что искусственный поможет работникам сосредоточиться на работе на кухне, освободит их от лишнего общения и снизит уровень стрессовой нагрузки сотрудников. Первый ресторан, где будет представлена система, находится в Коламбусе (штат Огайо).
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Созданием бота под названием FreshAI для «Wendy's» занималась Google. Искусственный интеллект способен предоставить любую информацию, внесенную в меню ресторана. Чтобы повысить качество обслуживания, в языковую модель бота включили даже сленг и жаргон. Кроме информации по питанию, искусственный интеллект может поддерживать диалог и на другие темы.
Искусственный интеллект полностью прошел обучение, соответствующее внутренней политике «Wendy's». Бот даже умеет принимать заказы у клиентов из автомобилей. Он способен общаться с сотрудниками ресторанов, что поможет в работе людям.