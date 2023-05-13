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Summer Game Fest 2023 стартует 8 июня 2023 года с прямой трансляции c Джеффом Кейли
Дату Summer Game Fest объявил организатор Джефф Кили в своём твиттере.
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Summer Game Fest (проводится с 2020 года) — «праздник игр», во время которого издатели анонсируют новые проекты и демонстрируют их широкой аудитории. SGF 2023 теперь является единственным всеобщим игровым фестивалем после отмены E3 2023. Конечно, такие компании, как Microsoft и Ubisoft, будут демонстрировать свои предстоящие игры на своих условиях; но похоже, что Summer Game Fest готов вытеснить E3 в качестве основного события в течение лета.

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В 2022 году из-за ковидных ограничений на фестиваль пускали только журналистов. Теперь же геймеры могут прийти на живое шоу, которое состоится в Лос-Анджелесе. Продажа билетов уже началась, количество мест — около шести тысяч.

Когда начнется Summer Game Fest 2023?

Summer Game Fest 2023 стартует 8 июня 2023 года с прямой трансляции, организованной Джеффом Кейли. После этого презентации издателей будут проходить все лето и охватят как крупные, так и мелкие компании. Nintendo Life снова будет вести блог с открытия и проводить трансляцию. Что касается других презентаций в июне и июле, соответствующие издатели, скорее всего, проведут эфиры на YouTube, Twitch и других потоковых платформах. Трансляция открытия начнется 8.06.2023 года в 12:00 ET.

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В список партнеров фестиваля вошли такие компании, как Amazon, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Sega, Steam и Xbox. Примечательной является PlayStation, которая еще официально не анонсировала ни презентации, ни State Of Play на летние месяцы.

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