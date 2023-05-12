Колонизация луны теперь на шаг ближе.

Американским ученым (штат Флорида) удалось найти способ, с помощью которого добыча воды, подходящей для использования, становится возможной на естественном спутнике Земли – Луне. Для этого нужен специальный материал – лунный реголит.

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На сегодняшний день ученым доподлинно известно, что Луна практически полностью покрыта слоем изо льда, который является иным агрегатным состоянием воды, сильно похожей на привычную для нас. Этот факт уже давно доказан и активно используется в исследованиях. Стоит отметить, что на некоторых участках льда меньше, на некоторых – больше, однако его существование бесспорно.

Ледяные кристаллы, которые составляют «покрывало» Луны, спрятаны среди других элементов и находятся в постоянном взаимодействии с ними, что, в конечном счете, превращает воду в твердую субстанцию, похожую на грязь. Чтобы извлечь нужную влагу из вещества, ученые использовали микроволновое излучение (больше известное по своему бытовому использованию). СВЧ-лучи помогли создать необходимый нагрев. В испытаниях были протестированы как настоящий грунт с Луны, так и его искусственный аналог.

Выяснилось, что влага может составлять до половины объема реголита, а для ее извлечения не требуется высокой мощности. Чем дольше происходит нагрев, тем большее количество воды можно получить. Однако куски реголита, сильно насыщенные влагой, не показали хороших результатов – полученный осадок оказался слишком грязным и небольшим по размерам.

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Планируется разработка устройства, способного помочь астронавтам извлекать влагу из лунной почвы. В случае успеха космонавтика откроет для себя новый путь и приблизится к колонизации Луны – получение воды прямо на месте значительно облегчит задачу людям.