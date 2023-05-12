Ученые из Соединенного Королевства провели исследование и обнаружили некоторые аномальные свойства грибного мицелия и его различных форм. Выяснилось, что по некоторым характеристикам ткань из мицелия гораздо лучше обыкновенной и привычной для нас. Самое главное достоинство такого материала – умение самовосстанавливаться при соблюдении определенных условий. Для этого нужно поместить мицелий в «родную» сферу.
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Согласно результатам исследований, мицелий по своей природе способен легко регенерироваться без каких-либо дополнительных материалов. После самовосстановления участки, созданные вновь, держатся так же прочно, как и основная масса материала. Тем не менее, на полотне остаются заметные следы. В среднем процесс занимает двое суток, однако, скорее всего, возможно искусственное ускорение.
Благодаря этому свойству мицелия, из него в будущем возможно сделать материал, который заменит людям ткань или даже кожный покров. Такой материал можно будет применять абсолютно везде: в модной индустрии, в автомобильной промышленности, в медицине и так далее. Использование регенерирующего материала будет гораздо экономичнее и удобнее в практическом плане.