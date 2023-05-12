Chatgpt - создает, midjourney - оформляет, amazon - продает.

Информационные издания и предприятия время от времени проводят расследования на просторах Сети. Недавно во время одного из таких исследований выяснилось, что около пятидесяти сайтов наполнено контентом, который генерирует искусственный интеллект. Поражающим открытием стало включение в этот список крупнейшего маркетплейса Amazon. На сайте продается огромное количество книг, созданных никому не известными авторами (однако при этом отзывы и рейтинг у товара высокие). Скорее всего, подобные книги – тоже продукт искусственного интеллекта, который используют, чтобы получить как можно больше денег. При этом искусство перестает быть таковым.

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Авторы нескольких подобных работ считают себя абсолютно правыми в ситуации и заявляют, что контент есть контент – и хорошо, что он появился, а какими путями – не так уж и важно. Однако никем не уточняется, нужен ли такой контент обществу. Множество статей, книг и других работ, опубликованных в Интернете, создано лишь как наполнитель интернет-сайтов – и в этом авторам тоже помогают нейросети.

Искусственный интеллект никогда полностью не заменит руку творческого человека, однако его проблема заключается в том, что он берет работы реальных людей и создает свое, основываясь на чужом. Таким образом, теряется вся суть, вся идея и основная мысль текста – остается лишь продукт переработки, который может содержать ошибки и ложь. Пока технологии не настолько усовершенствовались, чтобы избежать прогрессивного потока дезинформации.

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