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Хищные клопы мажут конечности липкой смолой для лучшей фиксации жертв
Это помогает им охотиться эффективней.
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Ученым удалось узнать, что клопы-хищники, обитающие в Австралии, умеют пользоваться дополнительными приспособлениями во время охоты. В удержании добычи им помогает особая смола клейкого и липкого характера.

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Подобная разумность удивляет специалистов – очень и очень редкие виды животных (в особенности насекомых) могут использовать дополнительные предметы в своей деятельности, и эту черту обычно присваивают только высшим приматам, в число которых входит и человек.

Специалисты провели научный эксперимент. Для него было собрано 125 клопов, обитавших в естественных условиях запада континента. Насекомых поместили в лабораторные условия. Им был предоставлен выбор, на кого охотиться: на муравьев или на мух. Муравьев ловили гораздо чаще. Самое главное наблюдение ученых – клопы эффективнее охотились со смазанными лапами. Именно этот способ они используют в естественной среде. Благодаря смоле насекомому легче зафиксировать жертву, и, проткнув ее, окончательно убить. Подобная техника очень помогает хищникам и дает им преимущество.

Другие насекомые тоже пользуются инструментами – муравьи, к примеру, умеют возводить сооружения, чем-то похожие на мосты.

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